Frank Cuesta abandona el Santuario por presiones de Yuyee: «Mis hijos me han dicho que salga de ahí»

Frank Cuesta se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. El que fue presentador de Frank de la Jungla se ha convertido en noticia, durante las últimas semanas, por el fuerte enfrentamiento que está viviendo con su ex mujer, Yuyee.

Tal y como él mismo ha explicado, le exige 225.000 euros en cuatro cuotas por el santuario de animales que él creó de cero en Tailandia. Este centro, Santuario Libertad, ha estado destinado a rescatar animales del comercio ilegal. Un lugar que se ha mantenido gracias a los ahorros del naturalista y a las ganancias obtenidas por las visitas de sus conexiones en streaming.

Debido a las restricciones legales del país asiático para los extranjeros, Frank Cuesta, como español, se vio obligado a registrar el terreno a nombre de su ex esposa, Yuyee. Pero, lo que jamás se imaginó fue el gran problema en el que le terminaría metiendo ella.

Según ha señalado la ex modelo tailandesa, el matrimonio acordó que Frank pagaría una pensión de 3.500 euros tras la separación. Pero, supuestamente, él la fue rebajando sin darle ninguna explicación. Por ello, ella se vio en la obligación de alquilarle los terrenos del santuario.

Sin embargo, no han llegado a un acuerdo. Yuyee, en compañía de su nueva pareja, Chris Daran Korn, ha demandado a Cuesta para que le pague 225.000 euros en cuatro veces. «He intentado recomprar el santuario, pero no quieren. Ahora mismo sería un millón de euros porque la valorización se ha duplicado», explicó el naturalista.

Tengo 134 dias para comprar una tierra, vallar el terreno, plantar arboles, colocar los contenedores, crear varios lagos y trasladar los animales…. Y os prometo desde aqui, que el dia 1 de enero 2025…. Vereis que el Santuario Libertad revive !!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 18, 2024

Frank Cuesta ha tenido que dar la peor de las noticias

Sin embargo, y lamentablemente, Frank Cuesta ha tenido que dar la peor de las noticias. «Me terminan de pegar la última estocada… Esto ya no tiene vuelta atrás. Destrozado por dentro, pero sin capacidad de derrumbarme… ¡Empezamos de cero!», escribió en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

De esta manera, y completamente hundido, el español ha explicado que sus hijos y él deberán abandonar el Santuario Libertad antes del próximo 31 de diciembre. «A veces se gana y a veces se pierde. En este caso, pierdo. No se puede tratar con esta gente. El terreno del santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo, y el santuario va a desaparecer», informó.

Los hijos en común de Frank Cuesta y Yuyee se han convertido en el mayor apoyo del español. Los jóvenes no han tenido reparos en contar su versión de los hechos y comunicar públicamente que están a favor de su padre. Además, han confesado sentirse completamente avergonzados por la actitud de su madre.

«Esta mañana he hablado con mis tres hijos y me han dicho: ‘Sal de ahí, papá’. Así que salgo de ahí. Jode mucho por muchas razones, pero es lo que hay, y a veces tienes que admitir que pierdes. Yo sé que en los próximos meses a mí se me va a poner a parir en muchos sitios, pero mientras pueda decirle a mis hijos buenas noches, estaré feliz», concluyó Cuesta en su último comunicado.