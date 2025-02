Frank Cuesta se enfrenta a tres querellas de Yuyee: «Me pueden meter a la cárcel»

Yuyee, la ex mujer de Frank Cuesta, sigue en su batalla para intentar conseguir cerrar el Santuario Libertad, el refugio que el español tiene en Tailandia para dar cobijo a cientos de animales. Si durante el pasado verano se vivió una gran pelea por conseguir poner las tierras en las que está situado a nombre de Zorro, el hijo mediano de la pareja, ahora ha dado un paso más. Aunque todo parecía haberse calmado, el que fuera presentador de Frank de la Jungla ha anunciado que ha recibido tres querellas criminales por parte de ella, siendo un enorme problema que podría terminar salpicando a su hijo y provocando que él termine en la cárcel o deportado del país.

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, Cuesta no ha dudado en dar detalles de lo que recibió dos días, unos documentos que le van a provocar grandes problemas en los próximos meses. «Me piden cárcel, deportación (hay que recordar que vive en Tailandia) y dinero, más todos los daños colaterales que esto conlleva. Es una putada», ha explicado. Pese a que el pasado mes de septiembre parecía que este capítulo llegó a su final con el pago de una gran cantidad de dinero por recuperar el control de los terrenos del santuario, poco después comenzó la nueva estrategia. «Esto comenzó a fraguarse el día 13 de noviembre. Me han puesto tres querellas criminales en una con el fin de destruirme. No lo ha hecho para ganar algo o para limpiar su nombre, sino para destruirme a mí, a mi santuario y, como daño colateral, a Zorro, mi hijo», así ha dejado claro que cualquier problema salpicará al joven, que es el dueño legal de la propiedad.

Tras mostrar su decepción, el creador de contenido ha ido dando detalles de las querellas y de los motivos por los que han sido presentadas, cada uno más sorprendente. «En la primera denuncia expone que por haber hecho una campaña contra ella, su imagen se ha deteriorado y no es capaz de conseguir los trabajos que quiere», unas acusaciones debido a que toda su polémica la ha ido contando en sus distintas redes sociales y plataformas.

Debido ala gran expectación que ha ido levantando este asunto, especialmente durante el verano de 2024, muchos fans de Frank han cargado en redes contra Yuyee y su pareja, Chris Korn. Las críticas llegaban por poner el dinero antes que su familia y por traicionar al hombre que la consiguió sacar de la cárcel y ayudar en sus problemas de adicciones.

La segunda querella se centra en sus contenidos en plataformas digitales, donde recaudó dinero para pagar la recompra de los terrenos del santuario. «Dice que hice unos directos en la plataforma Kick para pedir dinero que vino ilegalmente a Tailandia, porque no tengo un permiso de trabajo específico aquí, y también me acusa de abusar de los animales en mis vídeos de YouTube. Me enfrentaría a un delito fiscal», unos directos en los que participaron youtubers como TheGrefg, que también donó dinero.

Por último, la ristra de denuncias termina mirando con lupa su actividad protegiendo animales. «Dice que tengo animales protegidos dentro del santuario en mal estado, que los estoy utilizando para hacer mis vídeos y que he montado aquí un zoo con animales ilegales», de esta manera Yuyee y su pareja quieren tirar por tierra la labor que está haciendo por la protección animal.

Aunque promete no dar la batalla por perdida, el que fuera presentador de Wild Frank sabe que todo puede acabar mal para él: «Me pueden meter a la cárcel, me pueden deportar y, aparte, poner una multa gorda». Por si no fuera suficiente, el primer abogado al que ha consultado le ha recomendado que se marche del país para evitar problemas: «Me ha recomendado que me vaya de Tailandia antes de que empiece el proceso porque me pueden empapelar. Básicamente, están pidiendo machacarme».

«No me voy a ir de aquí hasta que me echen o me metan en la cárcel», de esta manera Frank promete plantar cara a su ex. Pese a sus intenciones, reconoce que le puede ir mal «porque aquí los juzgados funcionan de otra manera, y si tienes mucho dinero o afinidad con alguien, la cosa cambia». Aunque sin nombrarle, de esta manera recuerda que Chris Korn, pareja de su ex mujer, proviene de una familia con mucho poder gracias a que ha ocupado cargos importantes en la Policía tailandesa.

Aunque lo que más le duele es que toda situación ha terminado por romper la poca relación que sus hijos tenían con su madre. Tal y como ha contado, todo esto llega después de que él mismo luchase por un acercamiento que se produjo en Navidad, pero que ahora ha roto a la familia, posicionándose todos contra ella.