En un esfuerzo sin precedentes por mitigar los efectos del aumento de las temperaturas, científicos en China han desplegado una innovadora técnica: el uso de cobertores geotextiles de gran tamaño. Este experimento, centrado inicialmente en zonas críticas como el glaciar Dagu, busca crear una barrera física que ralentice la pérdida de masa helada en los glaciares, obteniendo resultados que abren un nuevo debate sobre la adaptación climática.

La crisis climática está golpeando con especial dureza a las reservas de hielo del gigante asiático. Ante la rapidez con la que las cumbres están perdiendo su manto blanco, un equipo de investigadores ha decidido pasar a la acción directa mediante el uso de tecnología textil avanzada. La premisa es tan sencilla como ambiciosa: «encoger» la montaña para protegerla del sol.

Tecnología geotextil: un escudo térmico contra la radiación solar

El método consiste en cubrir áreas estratégicas del glaciar con enormes mantas fabricadas con materiales geotextiles. Estas membranas cumplen una doble función crucial. Por un lado, poseen un alto índice de reflectividad (albedo), lo que permite que una gran parte de la radiación solar rebote y no sea absorbida por el hielo. Por otro lado, actúan como un aislante térmico que mantiene una temperatura más estable en la superficie del glaciar, minimizando el contacto con el aire caliente.

Las pruebas realizadas en el glaciar Dagu, ubicado en la provincia de Sichuan, han arrojado datos sorprendentes. Según los informes de los científicos encargados del proyecto, las zonas protegidas por estas mantas lograron reducir el deshielo hasta en un 70% en comparación con las áreas que quedaron expuestas a la intemperie. Esta diferencia evidencia que, a nivel técnico, la barrera física es extremadamente eficaz para conservar el volumen de hielo de los glaciares durante los meses de verano.

Retos y limitaciones de una solución a pequeña escala

A pesar del éxito visual y cuantitativo de las mediciones, los expertos mantienen la cautela sobre la aplicabilidad global de esta medida. El despliegue de estas mantas gigantes conlleva retos logísticos y económicos significativos. El coste de fabricación, transporte e instalación en terrenos de alta montaña es elevado, lo que limita su uso a glaciares de especial valor turístico o ecológico, pero dificulta su implementación masiva en las vastas cordilleras del Himalaya o el Tíbet.

Además, existe una preocupación latente sobre el impacto ambiental de los propios materiales. Aunque se busca que sean biodegradables o reciclables, la introducción de fibras sintéticas en ecosistemas vírgenes como los glaciares es un factor que la comunidad científica sigue evaluando con lupa. En última instancia, esta técnica se presenta como un «parche» temporal de gran efectividad local que, si bien logra frenar el deshielo en puntos críticos, no soluciona la raíz del problema: el calentamiento global antropogénico.