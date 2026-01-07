Parece mentira pero es real: graban a un jabalí tan grande que lo confunden con el monstruo de las nieves

En los últimos días, un vídeo grabado en una montaña completamente nevada del noreste de Turquía se ha hecho viral por un protagonista inesperado: un jabalí gigante que avanza con dificultad, dejando tras de sí una imagen que muchos ya han bautizado como la del «monstruo de las nieves». La grabación, difundida por una conocida página especializada en caza de jabalíes, muestra al animal ascendiendo por una pendiente con aparente dificultad.

Según explican expertos en fauna cinegética, los jabalíes gigantes pueden superar los 200 kilos de peso debido a una combinación de factores: ausencia de depredadores naturales, abundancia de alimento y genética favorable.

La imagen de un jabalí gigante que se ha hecho viral

Uno de los aspectos más llamativos del vídeo es la dificultad del jabalí para avanzar sobre la superficie nevada. A diferencia de otros animales adaptados a terrenos helados, el jabalí tiene las pezuñas hendidas, formadas por dos dedos principales (el tercero y el cuarto) diseñados para soportar grandes cargas y proporcionar estabilidad en suelos firmes, embarrados o cubiertos de vegetación. Sin embargo, esa misma estructura se convierte en un problema cuando el suelo es blando, como ocurre con la nieve. Cada paso exige un esfuerzo considerable, ya que las pezuñas se hunden y obligan al animal a levantar repetidamente su enorme masa corporal.

El lugar donde se grabó el vídeo se encuentra en las inmediaciones de Erzurum, una ciudad situada en el noreste de Turquía, una de las más importantes de Anatolia Oriental. La región se caracteriza por su altitud (unos 1.757 metros sobre el nivel del mar) y por un clima continental con inviernos largos, fríos y con nevadas frecuentes.

Un comportamiento poco habitual

Generalmente, los jabalíes suelen evitar las zonas altas y abiertas cuando están cubiertas de nieve; en su lugar, optan por bosques densos o zonas protegidas del viento. En este contexto, el hecho de que el jabalí r se encuentre escalando una loma nevada sugiere una notable capacidad de resistencia y adaptación. Este comportamiento podría deberse a la búsqueda de alimento, el desplazamiento hacia otra zona del territorio o incluso una huida previa.

La grabación del jabalí de Erzurum no ha tardado en ghacerse viral. En foros de caza y naturaleza, muchos usuarios se muestran sorprendidos por el tamaño del animal, mientras que otros destacan la dureza del entorno y el esfuerzo visible en cada paso. Algunos lo califican como un «auténtico superviviente», mientras que otros advierten de los riesgos que supone la proliferación de ejemplares tan grandes cerca de zonas habitadas.

Características

El jabalí gigante se distingue principalmente por su tamaño excepcional, muy superior al de un jabalí común. Estos ejemplares pueden superar con facilidad los 200 kilos de peso y alcanzar una altura imponente, con un cuerpo robusto, musculoso y compacto.

Su cabeza es grande y alargada, con colmillos muy desarrollados y visibles, utilizados tanto para la defensa como para escarbar en busca de alimento. El pelaje suele ser oscuro y espeso, adaptado a climas fríos y zonas montañosas, lo que le permite sobrevivir en condiciones extremas como la nieve o las bajas temperaturas.

