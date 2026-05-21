Mediaset adquiere los derechos de ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’

Nuevo giro de los acontecimientos en el caso de Pasapalabra, después de que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que obliga a Antena 3 a cesar la emisión de Pasapalabra con su prueba final, El Rosco. Pero la última hora es que, según ha podido confirmar OKDIARIO, Mediaset (antigua casa del famoso concurso) compró los derechos de El Rosco hace más de un año.

Pasapalabra sigue siendo el concurso más popular de la televisión y, tanto en Antena 3 como en Telecinco, asegura audiencias millonarias que arrastran a los formatos que van a continuación (informativos, acces y prime-time) por lo que es una pieza fundamental de la parrilla.

Recordemos que, tras la cancelación de Pasapalabra en Telecinco, Atresmedia llegó a un acuerdo con la británica ITV, que le ganó la batalla judicial a Mediaset en 2019, para adquirir la licencia.

Sin embargo, la emisión del concurso volvió a los tribunales: el formato se basa en The Alphabet Game, pero la holandesa MC&F asegura que el original es realmente de la autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, cuyos derechos le pertenecen.

Tras el fallo del Tribunal Supremo, se ha sabido, tal y como ha adelantado Inormalia y ha confirmado OKDIARIO, que hace un año y medio, cuando el propio consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem, llegó a un acuerdo con MC&F para hacerse con El Rosco, la prueba estrella de Pasapalabra y la que más audiencia tiene. Este acuerdo se llevaría a cabo siempre y cuando la sentencia fuera favorable para la empresa holandesa, cosa que ha ocurrido hoy.

Eso sí, por el momento, Pasapalabra se seguirá emitiendo con toda normalidad, es decir, con El Rosco. El plazo de ejecución de la sentencia puede durar, incluso, semanas, según fuentes consultadas por OKDIARIO.

Lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo

Tal y como hemos informado hoy jueves 21 de mayo, la sentencia del Tribunal Supremo reconoce que El Rosco es «un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general» que, además, «goza de una originalidad suficiente» al reflejar «decisiones libres y creativas de sus autores», que han reflejado en la prueba final del programa estrella de la televisión «su personalidad». Atribuye también al espacio «una singularidad propia que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto, destacando especialmente su configuración visual».