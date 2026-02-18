La oposición de Laporta usa una lona gigante de Messi para hacer campaña a la presidencia del Barça

A la vista de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona el próximo 15 de marzo, los candidatos han comenzado sus respectivas campañas y asumir el máximo mandato para empezar una nueva era en el club culé. Aunque Joan Laporta parte como favorito para volver a asumir el cargo, sus rivales no están dispuestos a tirar la toalla y han empleado ingenio de todo tipo para atraer la atención de los votantes y de la afición.

El que ha sorprendido este miércoles ha sido Marc Ciria, líder de ‘Moviment 42’, con una iniciativa usando a Leo Messi como reclamo. Para ello, ha colocado una lona gigante en plena ciudad del argentino de su icónica celebración en el Santiago Bernabéu enseñando la camiseta del Barcelona, justo después de anotar el 2-3 en abril de 2017.. Todo ello usando una frase que resulta muy familiar: «Ganas de volverte a ver». Una clara copia de lo que hizo Laporta en las elecciones de 2021 pero, en su caso, en Madrid.

Para culminar, en la lona aparece un código QR para poder enviar un mensaje a Messi. Hay que recordar que el argentino no está posicionado con ningún precandidato, pero su relación con Laporta está rota después de su polémica salida del Barça y dejando para la historia la imagen del ex presidente abrazando un maniquí con su camiseta.

La idea de la lona es que Leo Messi reciba de primera mano el cariño de los aficionados del Barcelona, recordándole los grandes momentos que dio a la entidad azulgrana y con el deseo de que algún día pueda regresar al club que se lo dio todo.

Messi, un reclamo usado para la presidencia del Barcelona

Aunque Laporta no puede usarle en su campaña, otros creen que ese es su punto débil. Los resultados deportivos le respaldan, pero sus rencillas con Messi hacen que pierda la opción de que el argentino vuelva al club. A la vista se demostró cuando fue al Camp Nou sin avisar a la directiva. Marc Ciria «Ya dijimos en 2021 que era el mejor puente generacional a nivel deportivo y un motor económico. Necesitamos a Leo Messi y haremos lo que haga falta para que vuelva», comentó hace unas semanas.

«Esto no va de irse a comer un asado, va de proponer un proyecto real en el que Leo Messi sea un socio estratégico para el club. El entorno y las personas que deciden con Leo Messi tienen un proyecto para que sea socio estratégico en todas las áreas en las que necesitamos incrementar ingresos de forma urgente», añadió.