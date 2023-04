8 planes perfectos en Semana Santa con niños

Entre el 2 y del 10 de abril se celebra la Semana Santa 2023 de modo que podemos aprovechar para hacer alguna escapada o viaje con los niños y disfrutar de unas pequeñas vacaciones en familia. Pero en el caso de que no podamos o no queramos viajar, siempre podemos preparar distintas actividades para los días festivos con los que pasar el tiempo con los más pequeños. No tienen porqué ser grandes planes o de hecho, no se requiere gastar mucho dinero o desplazarse a lugares lejanos. Descubramos entonces a continuación, los 8 planes perfectos en Semana Santa con los niños.

Planes para hacer con los niños en Semana Santa

Puede que muchos padres y madres sólo tengan como festivo el Jueves y Viernes Santo, o quizás el Lunes de Pascua (dependiendo de la comunidad en la que vivamos), pero para aprovechar esas horas que vamos a poder pasar con los niños (sumando el fin de semana), nada como elegir los planes que ahora os explicamos, porque estamos seguros que con todos ellos, van a disfrutar.

Disfrutemos de un picnic o de una acampada

Toma una manta grande, algunas almohadas, una linda canasta y prepárate para un picnic. ¿Dónde? Si puedes, en un hermoso parque o en un bosque cerca de tu casa . Alternativamente, puedes hacerla en tu jardín, tu balcón o tu sala de estar. Ya sea al aire libre o en el interior, verás como tus hijos agradecerán la idea. Harán algo diferente a lo habitual que hará que esta Semana Santa sea especial. El secreto siempre es involucrar a los niños en la preparación del picnic. Que participen en la elección del menú, la preparación de los platos, la puesta de la “mesa”, en busca de juegos con los que entretenerse en el césped mientras los adultos terminan de almorzar .

O también podemos elegir otro plan que va a consistir en hacer una acampada. Podemos planear hacerla en los días festivos que tengamos esta Semana Santa, de modo que nada como elegir ahora una buena tienda de campaña y hacer una lista con todo lo necesario para hacer una acampada con los niños (puedes guiarte por lo que te explicamos aquí).

Ruta en bici por la ciudad

Si decidimos pasar la Semana Santa en la ciudad, podemos elegir varios parques, espacios verdes o también, un paseo marítimo para planificar una ruta en bici con los niños. Pensemos bien la ruta a seguir, teniendo en cuenta la edad (y resistencia) de los niños y además planeemos también acabarla en un lugar donde les podamos invitar a comer o a merendar. Será una buena recompensa para su esfuerzo.

Parque de atracciones

En todas las grandes ciudades de España (prácticamente) tenemos un parque de atracciones de modo que nada como elegir las fechas de Semana Santa para llevar a los niños, aunque será bueno comprar las entradas con tiempo ya que es posible que dependiendo del parque, los días que son festivos el precio sea algo más elevado. Mejor comprar antes dado que posiblemente encontremos descuento.

Procesiones y celebración tradicional de la Semana Santa

Si vives o sientes la Semana Santa de una forma más tradicional, nada como implicar también a los niños. Ya pudisteis celebrar el Domingo de Ramos, llevando la palma a la iglesia o también, podemos seguir las procesiones que se celebren en nuestra ciudad o pueblo durante el Jueves Santo o el Viernes Santo. Eso sí. si tienes niños pequeños es posible que sea mejor verlas desde un balcón o con una distancia prudencial dado que suele congregarse mucha gente.

Visita a un pueblo o a un castillo

Si deseas poder desplazarte unos kilómetros o de hecho, tienes la posibilidad de hacerlo, nada como elegir también pasar uno de los días festivos de esta Semana Santa con los niños en un pueblo cercano para una excursión rural y de hecho, elegir uno en el que haya un castillo o una fortaleza para sorprenderles con algo que seguramente disfrutarán al máximo.

Viaje en tren

No hace falta irse muy lejos para disfrutar de un pequeño viaje en tren. Puede que tus hijos no hayan cogido nunca un tren así que podrías elegir un destino de montaña o de playa cercano y de paso aprovechar el día. Seguro que será una excursión que no olvidarán jamás y que van a querer repetir en más de una ocasión.

Ruta de senderismo

Si elegimos un destino de montaña, podemos hacer alguna ruta con los niños pero adaptada a su edad y sin que la duración sea muy larga. En este post, tienes algunas de las mejores rutas para hacer con los niños esta Semana Santa

Planes en casa

Por último, si decidís quedaros en casa, tenéis muchas actividades que hacer como organizar una búsqueda del tesoro, tardes de manualidades, de cocina o de películas y series. En concreto, os proponemos colorear los huevos de Pascua. Para ello podéis poner a hervir unos huevos, espolvorearlos con vinagre , insertar colorante alimentario o colorantes naturales directamente en el agua hirviendo, dejar los huevos durante al menos 12 minutos y pasar aceite vegetal una vez que estén listos para que el color sea más brillante. Para darles color de forma natural, puedes añadir al agua hirviendo especias o alimentos como pimentón, azafrán, cúrcuma, café, cacao, té, perejil, cáscaras de cebolla roja, arándanos, col lombarda, remolacha, espinacas, jugo de uva, vino tinto. Según el tipo y la cantidad de alimento que introduzcas variará el color y las tonalidades que obtendrás. Para crear decoraciones directamente sobre la cáscara, puedes poner hojas o un hilo de cuerda sobre los huevos, envolverlos en un calcetín apretado y anudado y sumergirlos en el agua hirviendo.

En algunas comunidades, como en Cataluña, Comunidad Valenciana o en Aragón así como en Castilla-La Mancha y en la Región de Murcia es tradición también celebrar la llamada Mona de Pascua, por lo que podemos cocinarla con la ayuda de los niños.

También podemos elegir pasar el fin de semana o una de las tardes, viendo películas y si deseas que tengan algo que ver con la temática de pascua, nada como ver por ejemplo Hop! que narra la historia del conejo de Pascua o El Origen de los Guardianes, cinta de animación disponible en Netflix.