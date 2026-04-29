El PSOE de Pedro Sánchez ha atacado al empresario Víctor de Aldama después de haber destapado unas supuestas conversaciones con Koldo García, ayudante del ex ministro José Luis Ábalos, que demostrarían la financiación ilegal de la formación del presidente del Gobierno. Así se ha expresado en su declaración en el Tribunal Supremo durante el juicio del caso Koldo este miércoles. «Son mentiras», aseguran fuentes socialistas. «Volveremos a solicitar amparo al Tribunal Supremo», abudan en la formación con sede en la madrileña calle de Ferraz.

Aldama aseguró que Koldo le pidió «dinero para financiar el partido». «Koldo me pidió que hiciera de nexo para que las constructoras donaran dinero al PSOE», incidió ante los magistrados que juzgan las mordidas en las compras públicas de mascarillas durante los peores meses de la pandemia.

«Me dijeron que me iban a presentar empresas, a constructoras, y que íbamos a ayudarles para que ellos se llevaran la licitación porque, si les ayudamos a que la ganen, pues podíamos tener un rendimiento que les hacía falta para la financiación del partido», ha revelado Aldama.

A su vez, el investigado detalló haber entregado alrededor de 1,8 millones de euros al PSOE en concepto de donación entre los años 2019 y 2020. «Si miran las cuentas del partido, hay un pico de donaciones importantes de esos meses», apostilló el empresario, para añadir que ahí «se podrá ver de dónde viene el dinero».

Desde el PSOE aseguran que el empresario sólo ha expresado «acusaciones sin acreditar» porque, en opinión de fuentes socialistas, «no hay delito que acreditar».

Desde Ferraz apuntan que todo lo que ha declarado es «mentira tras mentira». Además, creen que es una «estrategia conocida» y que el empresario actúa «en su derecho de defensa». «El engaño es su principal herramienta», indican, para añadir que ha señalado «sin pruebas» y para «generar ruido donde no hay delitos».

El PSOE solicitó el amparo al Tribunal Supremo para actuar frente lo que consideran «injurias» y ahora lo volverán a hacer: «No vamos a permitir que se nos difame impunemente». «No existe financiación ilegal en el PSOE», insisten fuentes socialistas. «Solo existen las mentiras de Aldama», abundan desde Ferraz.

En su lugar, desde el partido de Sánchez ofrecen «máxima colaboración con la Justicia, transparencia y disposición absoluta» para «esclarecer cualquier hecho» que fuera sospechoso.

Desde el PSOE aseguran que han actuado «frente a cualquier indicio de corrupción» y con «tolerancia cero». «Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo», aseguran desde la formación socialista. Y aprovechan para atacar al PP: «No aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción».

«3,5 o 4 millones» a Koldo y a Ábalos

Aldama dijo también que había entregado «3,5 o 4 millones» a Koldo y a Ábalos. Según expresó en su declaración, al principio pensaba que él «era el vehículo para hacer esta donación». «Porque se me iba a transferir el dinero y yo de alguna manera donaba al partido como se pudiera donar», pero dice que no sabe «internamente los estatutos» del PSOE y «cómo se puede hacer eso».

«Cuando me dicen que es dinero en efectivo, obviamente entiendo que no va a ser así, a lo que pregunto y Koldo me dice: ‘No te preocupes, yo hago las asignaciones a quien se las tenga que hacer y serán bastantes personas para que hagan diferentes donaciones’», declaró Aldama en el Supremo.

El empresario trató de aclarar sus palabras diciendo que hay «una cosa muy sencilla», que es que «en el transcurso de 2019 al 2020» el empresario, dice, entregó «casi más de 1,8 millones de euros». «Si miran las cuentas del partido, y hay un pico de donaciones importante en esos meses, se podrá ver de dónde viene el dinero», ha completado.