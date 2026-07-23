El Consell de Mallorca sale al rescate de la Guardia Civil: cede 21 alojamientos gratis para garantizar la seguridad en verano

El Consell de Mallorca que preside Llorenç Galmés (PP) ha formalizado este jueves la cesión de un total de 21 alojamientos destinados a los efectivos de la Guardia Civil que se desplacen a la isla para reforzar los dispositivos de seguridad durante el verano. Hasta 42 agentes podrán disponer de una vivienda completamente gratuita para que no tengan que malvivir en coches o caravanas, un fenómeno que se repite en Baleares en cada temporada estival debido a la gran tensión del mercado inmobiliario.

Esta medida es el resultado del acuerdo alcanzado entre la institución insular y diversas asociaciones profesionales, entre las que se encuentran la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), JUCIL y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Con este pacto, las partes buscan hacer frente de manera decidida a la falta de ayudas por parte del Gobierno central de Pedro Sánchez hacia los agentes que se desplazan temporalmente a Mallorca, catalogado como uno de los territorios con la vivienda más cara de toda España.

En concreto, las condiciones del convenio establecen que dichos alojamientos estarán disponibles de manera totalmente gratuita hasta el próximo 30 de septiembre, existiendo la posibilidad de prorrogar el acuerdo hasta el mes de octubre. Dichos inmuebles se encuentran situados en la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Palma, en la calle General Riera.

«Se trata de una medida excepcional, porque no podemos permitir que la falta de alojamiento impida que Mallorca disponga de refuerzos de seguridad durante el verano. Muchos agentes descartan venir aquí frente a la dificultad de acceder a un alojamiento temporal», ha indicado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes que ofrece este periódico, los alojamientos cuentan con baño, una pequeña cocina, la estancia dedicada al descanso y dormir, armarios y, en algunos de los casos, una pequeña sala de estar. Además, algunos de los agentes que se alojen en estas dependencias dispondrán también de plazas de parking para sus vehículos.

Serán las propias asociaciones de guardias civiles las encargadas de gestionar las peticiones de los agentes hasta alcanzar el aforo máximo permitido. Según han informado los representantes de los trabajadores, ya se han recibido las primeras solicitudes para ocupar las plazas.

Desde las organizaciones señalan que, cuando los primeros compañeros se alojen y vean las condiciones de las instalaciones, se irá animando más gente, aunque mantienen la esperanza de que no se llegue al punto de que nadie se tenga que quedar fuera por falta de espacio.

Con esta acción se responde a las denuncias que las asociaciones de la Guardia Civil trasladaban desde hace años sobre la complicada problemática que supone venir a trabajar a Mallorca, marcada por la falta de apartamentos y por unos alquileres desmedidos que empujaban a muchos agentes a vivir en caravanas o en el interior de sus propios coches.

Jucil ha denunciado en multitud de ocasiones que la crisis de la vivienda en Baleares no solo supone un «drama personal para los agentes desplazados», sino que «dinamita» la estabilidad de la seguridad pública en la región. De hecho, datos de la propia asociación aseguran que entre los años 2021 y 2025 llegaron a Baleares un total de 1.092 agentes, pero abandonaron las islas 840.