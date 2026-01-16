El Gobierno justifica la baliza con un reglamento de la ONU que avala el triángulo ahora prohibido

La Dirección General de Tráfico (DGT) justifica la imposición de la baliza V16, obligatoria desde el 1 de enero como único sistema para señalizar una emergencia en carretera, basándose en un reglamento de Naciones Unidas que igualmente avala el triángulo, ahora prohibido.

Así se recoge en uno de los informes elaborados por este organismo sobre este nuevo dispositivo. En concreto, en el documento, V16 Dispositivo de preseñalización de peligro, se alega que «el Reglamento nº 48 de las Naciones Unidas sobre Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos, en lo que respecta a la instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa [2021/1718], indica en el apartado 5.21.2 que …debe advertirse a los demás usuarios de la carretera de la presencia del vehículo; por ejemplo, mediante un triángulo u otros dispositivos, según las disposiciones nacionales de circulación por carretera».

Precisamente, el triángulo era el sistema que hasta ahora permitía a los conductores señalizar un vehículo averiado, y que la DGT obliga a sustituir por el nuevo dispositivo, argumentando que «en caso de accidente o avería, en autopistas y autovías se deben recorrer 50 metros a pie por la vía para colocar el triángulo de señalización por detrás de un vehículo averiado, lo que implica el riesgo innecesario de caminar por la vía a lo largo de 100 metros (recorrido de ida y vuelta al vehículo)». Según expone la DGT en el mismo informe «esto se agrava en carreteras convencionales con dos sentidos de circulación, en los que esta distancia se duplica al tener que ubicar un triángulo 50 metros delante y otro triángulo 50 metros detrás del vehículo (en total 200 metros recorridos por un peatón considerando la ida y la vuelta)».

«Los últimos análisis de accidentalidad arrojan el dato de que, en España, en 2019, de las 340 personas que fallecieron en las vías de alta capacidad, un total de 58 eran peatones, siendo una media de 22 en los últimos 5 años los peatones fallecidos por atropello tras bajarse del vehículo», se concluye.

Único en Europa

España es el único país europeo en hacer obligatoria la baliza V16. El Gobierno no ha podido ampararse en las directivas de la Unión Europea para sostener su obligatoriedad.

De hecho, la única referencia a una norma comunitaria es la relativa a la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2010 «por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte».

El Ejecutivo interpreta que esa directiva «define los ámbitos y acciones prioritarias para los Estados Miembros en lo referente a la implantación de sistemas inteligentes de transporte» e insta al «desarrollo de dispositivos que permitan obtener información actualizada sobre la circulación, dentro de los que se incluyen los dispositivos V16 conectados a la DGT», destaca.

Según la DGT, el sistema «tiene como objetivo la reducción de la siniestralidad mortal y grave en un 50% según lo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Europea», además de «la minimización del número de situaciones en las que se presenta el riesgo en la conducción y asigna, a su vez, gran importancia a la innovación y la tecnología».

La multa por no llevar la baliza V16 es de 80 euros, la misma que la establecida en el caso de los triángulos de preseñalización.

Como ha informado OKDIARIO, la empresa inventora de la baliza ha recibido más de 2,2 millones de euros en ayudas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años.