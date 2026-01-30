Dos pueblos de Ibiza plantan cara y rechazan la imposición de las balizas V16: «Es absurdo, una estafa» afirma Paula Salsoso, que precisa que «la izquierda prefiere que los conductores permanezcan dentro de sus vehículos tras un accidente, aumentando el riesgo de atropello, antes que admitir que esta normativa es un error técnico y una estafa económica».

En la misma línea, Araceli Colomar, considera que «estamos ante una nueva imposición ideológica y recaudatoria». «Es absurdo que a un residente en Ibiza se le exija este gasto mientras miles de vehículos extranjeros circulan por nuestras carreteras sin esta obligación. Es una medida que solo busca el control y el beneficio de unos pocos fabricantes bajo la excusa de la DGT”.

Por ello Colomar considera que «obligar a las familias a comprar un dispositivo conectado, sin estudios que avalen su eficacia y en un contexto de inflación galopante, es un insulto y la izquierda vota por seguir asfixiando al ciudadano».

Salsoso, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Santa Eulalia, ha celebrado por ello la aprobación de una moción en el pleno municipal en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez, suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios independientes que acrediten su eficacia real y que se permitan mientras tanto el uso de los triángulos de emergencia, garantizando la libertad de elección.

Algo que han rechazado los representantes de PSOE y Podemos en el Ayuntamiento de esta localidad ibicencia , al igual que ha sucedido en el pleno de la localidad de Sant Josep, donde Colomar es también portavoz de los de Santiago Abascal.

«Vox ha logrado que este Ayuntamiento inste al Gobierno a suspender esta medida arbitraria”, apunta esta edil sobre una iniciativa que ha salido adelante con el apoyo del PP, y el rechazo de los partidos de izquierdas.