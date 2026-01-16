El prestigioso especialista Javier Sendín, reconocido por su pericia técnica a nivel nacional, ha encendido el debate sobre la sustitución de los tradicionales triángulos por los nuevos dispositivos luminosos conectados.

La seguridad en carretera está viviendo una transición tecnológica sin precedentes en España. Con la obligatoriedad de las balizas V16 a la vuelta de la esquina, las voces expertas del sector comienzan a analizar con lupa su efectividad real.

Entre ellas, destaca la de Javier Sendín, una de las figuras más respetadas en la electromecánica actual, quien no ha dudado en mostrar su escepticismo ante una medida que, en teoría, venía a salvar vidas.

El riesgo de la falsa confianza: ¿Por qué la luz no siempre es suficiente?

Uno de los puntos más críticos que señala Sendín es el cambio de comportamiento que estos dispositivos pueden generar en el conductor.

Mientras que el triángulo obligaba a una señalización física previa que alertaba visualmente a grandes distancias mediante la reflexión de la luz, la baliza confía toda su eficacia a un destello LED y a una conectividad que no siempre es infalible.

Según el experto, existe el temor fundado de que la baliza genere una sensación de seguridad ficticia. Al ser un dispositivo que se coloca sin bajar del coche, se elimina el riesgo del atropello durante la instalación, pero se abre un nuevo escenario: la posibilidad de que otros conductores no identifiquen el peligro con la misma antelación que permitía el despliegue físico de los antiguos triángulos.

El factor humano y la conectividad como posibles puntos de fallo

Para Sendín, el problema no es solo el dispositivo en sí, sino cómo interactúa el usuario con él y la dependencia tecnológica que conlleva. El mecánico subraya que el éxito de la seguridad vial no puede recaer exclusivamente en la señalización digital.

La preocupación principal radica en que, lejos de reducir la siniestralidad, esta transición podría complicar la visibilidad en condiciones meteorológicas adversas o en tramos de carretera donde la cobertura de datos para el aviso automático a la DGT 3.0 sea deficiente.

Para el especialista, la clave de un coche seguro sigue estando en la prevención y en el criterio humano, algo que una luz en el techo no siempre puede sustituir.