En un movimiento inesperado que ha generado incertidumbre entre los conductores, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido revocar la homologación de cuatro modelos específicos de balizas V16 conectadas. Estos dispositivos, que inicialmente contaban con el visto bueno del organismo para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia, ya no cumplen con los estándares oficiales.

Esta medida afecta a miles de usuarios que, buscando anticiparse a la normativa de 2026, adquirieron estos productos confiando en su certificación.

¿Cuáles son los modelos afectados?

Tras una revisión de los certificados técnicos, se ha determinado que los siguientes modelos ya no son válidos para su uso oficial:

Don Feliz V16IoT (fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

(fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic) The Boutique For Your Car V16IoT (Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

(Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic) Ikrea V16IoT (Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

(Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic) Call SOS modelo XL-HZ-001-VC (Ditraimon SL).

Es importante tener en cuenta que la retirada de la homologación afecta específicamente a ciertas series de producción de estos modelos que presentan defectos en su conectividad o en la intensidad lumínica requerida por Tráfico.

¿Por qué se ha tomado esta decisión?

La DGT realiza controles de calidad periódicos para asegurar que los dispositivos de seguridad vial funcionen correctamente en situaciones críticas. En este caso, se han detectado discrepancias técnicas entre el prototipo presentado para la homologación inicial y las unidades que finalmente llegaron al mercado.

Los problemas principales detectados incluyen:

Fallos en el envío de la señal de geolocalización a la plataforma DGT 3.0 .

de geolocalización . Baterías con una duración inferior a la reglamentaria .

. Deficiencias en el sellado contra el agua y el polvo (índice IP).

¿Qué debes hacer si ya has comprado una?

Si eres propietario de una de las balizas afectadas, no te preocupes, pues no habrá cambios para los conductores que las han comprado. Las cuatro balizas V16 podrán seguir utilizándose con regularidad, la Guardia Civil no va a multar a los propietarios.

La DGT ha aclarado que los cuatro modelos podrán acabar su vida útil, aunque no podrán seguir comercializándose en puntos de venta. Una vez que el dispositivo sufra una avería o se agote el periodo de actividad de 12 años, será necesario comprar una nueva baliza, esta vez sí, homologada.