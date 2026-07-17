China inunda el mercado de coches y desata una guerra civil con 650 modelos nuevos en sólo seis meses

China está llevando la competencia automovilística a un nivel sin precedentes con el lanzamiento de 650 modelos nuevos en tan sólo seis meses, lo que se traduce en cuatro novedades diarias. Unas cifras que han desatado lo más parecido a una guerra civil entre las marcas en el mercado chino tras dispararse la rivalidad para lograr atraer al mayor número de clientes.

Así lo reflejan datos recopilados por la plataforma automotriz Dongchedi, a los que ha tenido acceso este diario, que reflejan que en la primera mitad del año se presentaron alrededor de 650 lanzamientos, bien nuevos o modelos renovados, en China. Cifras impulsadas por los fabricantes automovilísticos BYD, Geely, Chery y Changan, entre otros, que se traducen en el lanzamiento de cuatro novedades diarias.

Nuevos modelos de marcas en China

Aunque cabe destacar que la cifra de 650 también incluye pequeñas actualizaciones anuales, ajustes de configuración, nuevas paletas de colores y lanzamientos estéticos de marcas compartidas, lo cierto es que el ritmo al que la industria china desarrolla nuevos modelos e incorpora avances tecnológicos no tiene precedentes en una industria donde el desarrollo de nuevos modelos lleva años.

Un ejemplo de ello es que, lejos de las cifras del mercado chino, Estados Unidos prevé cerca de 160 lanzamientos de nuevos modelos para los siguientes cuatro años, tras un mínimo histórico de tan sólo 29 en 2024. Esto es cuatro veces menos que China. Europa no la podemos comparar porque no hay registros.

«Es una auténtica locura», escribió He Zhiqi, vicepresidente ejecutivo de BYD, en su cuenta personal de Weibo, calificando al mercado nacional de «no solo feroz, sino brutal». Una situación que para el directivo del fabricante automovilístico chino acabará produciendo campeones mundiales resilientes, capaces de superar a sus rivales extranjeros tradicionales.

Guerra en los precios de los coches

El intenso gasto de capital se produce en un contexto de continua debilidad de la demanda interna en China, a pesar del aumento de las exportaciones de los fabricantes ante el desembarco en distintos mercados del Viejo Continente. Tanto es así que, según datos de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, las ventas de turismos cayeron un 23% en el mes de junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La guerra de precios que se prolonga desde hace años y las altas tasas de adopción de vehículos eléctricos han obligado a los fabricantes de automóviles chinos a participar en una carrera tecnológica vertiginosa, donde los coches se tratan más como teléfonos inteligentes que como inversiones financieras a largo plazo, y las marcas deben lanzar constantemente nuevos modelos para evitar ser olvidadas por los consumidores.

En cierto modo, el problema es una señal del éxito del impulso de los fabricantes de automóviles chinos por comprimir los ciclos de desarrollo y de la prisa por incorporar avances tecnológicos —como baterías más potentes y sistemas avanzados de asistencia al conductor— a sus coches lo más rápido posible para obtener una ventaja competitiva en un mercado feroz.

Características que algunas marcas de coches ya copian de los chinos, como es el caso de Renault, que, tras un acuerdo con la china Geely, ha logrado desarrollar un coche en tan sólo dos años.