Gripa la fábrica de coches de Europa: Alemania dispara un 20% su coste de producción y abre la puerta a los chinos

El Grupo Volkswagen prepara un plan de reestructuración con el que recortará hasta 100.000 puestos de trabajo a nivel mundial y pondrá fin a la producción en cuatro plantas alemanas en 2030, lo que se traduce en la mayor reestructuración en los 89 años de historia de la compañía para optimizar la estructura del grupo. Una situación que refleja la crisis que atraviesa el sector de la automoción en Europa, y más concretamente en Alemania, en pleno desembarco de las marcas chinas en el Viejo Continente con un aumento promedio de los costes de producción de un 20% durante el último año.

Así lo han explicado fuentes de la compañía, que han asegurado que resultaba alentador que no solo el Grupo Volkswagen ha visto incrementados sus gastos de producción, ya que se ha producido un aumento promedio de un 20% en la factura final para la fabricación de un coche nuevo.

No obstante, el fabricante automovilístico alemán ha confesado que los gastos generales son aproximadamente un 20% superiores a los de sus competidores y, para alcanzar la paridad, se necesita una reducción teórica ​​de unos 50.000 puestos de trabajo, además de los 50.000 despidos contemplados en el plan de ahorro de costes puesto en marcha en 2024. Esto es 100.000 despidos.

La automovilística alemana ha explicado que la plantilla ha crecido hasta alcanzar un nivel que hoy en día ya no es viable. Esto se debe a cambios en los mercados derivados de las tensiones geopolíticas y a los efectos negativos ajenos de la entrada de nuevos competidores en los mercados nacionales, así como a la reducción de las ventas en los mercados internacionales, sobre todo China.

No obstante, es importante recordar que llevar a cabo recortes de empleo en Volkswagen es difícil. Los representantes de los trabajadores ocupan la mitad de los puestos en el consejo de supervisión del fabricante de automóviles, y el estado alemán de Baja Sajonia, que tiende a apoyar a los sindicatos, tiene otros dos puestos.

Cierre de fábricas Volkswagen

El fabricante automovilístico alemán también tiene previsto cerrar sus fábricas en Hannover, Zwickau y Emden, así como la planta de Audi en Neckarsulm. La producción se interrumpirá una vez que se descataloguen los modelos que actualmente se fabrican en dichas plantas alemanas, ya que Volkswagen también estudia una reducción de la gama, eliminando los modelos menos rentables.

Aunque el grupo automovilístico también baraja otras alternativas para las plantas de baja producción con la adjudicación de modelos diseñados para China en fábricas alemanas infrautilizadas, una medida que podría preservar puestos de trabajo, pero que trastoca la estrategia de productos regionales del fabricante de automóviles.

Crisis del automóvil en Europa

Volkswagen, que emplea a más de 657.000 personas en todo el mundo, se enfrenta a una serie de desafíos que también afectan a sus competidores Stellantis, BMW y Mercedes-Benz. Los más importantes son la caída de las ventas en China por el aumento de las ventas de marcas nacionales y los aranceles estadounidenses, que también están perjudicando los beneficios de las lucrativas marcas de lujo Audi y Porsche.