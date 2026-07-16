La china Farizon y AMH amplían su colaboración para impulsar las furgonetas eléctricas en España

Tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo para el desarrollo de la división de autobuses, AMH da un nuevo paso en su colaboración con el Grupo Geely con la firma de un acuerdo estratégico para la comercialización en España de la gama de vehículos comerciales ligeros de Farizon.

La actividad arrancará de forma inmediata y permitirá a AMH ofrecer al mercado dos de los modelos más innovadores de la marca: la Farizon SV (SuperVan) y la Farizon V7E, ambas soluciones de movilidad 100% eléctricas concebidas para responder a las necesidades actuales del transporte profesional, la distribución urbana y la logística de última milla.

Para liderar esta nueva etapa, AMH ha incorporado a Rafael García Valoria como nuevo responsable del departamento de furgonetas Farizon en la compañía, experto en el mercado gracias a la experiencia que ha desarrollado en el sector. Desde esta posición, será el encargado de desarrollar e implantar la estrategia comercial de la marca en nuestro país, impulsando su introducción en el mercado español y coordinando el crecimiento de la red de distribución y servicio, con el objetivo de consolidar a Farizon como una de las referencias en el segmento de los vehículos comerciales eléctricos.

Con esta incorporación, AMH refuerza su compromiso con la transición hacia una movilidad más eficiente y sostenible, ampliando su oferta de vehículos de cero emisiones y aportando nuevas alternativas para empresas y profesionales que buscan reducir su huella ambiental sin renunciar a la productividad y la rentabilidad de sus operaciones.

La firma de este acuerdo supone además un nuevo hito en la relación entre AMH y el Grupo Geely, uno de los principales grupos automovilísticos a nivel mundial. Una colaboración que comenzó este mismo año con la división de autobuses y que ahora se amplía al segmento de los vehículos comerciales ligeros, consolidando una estrategia conjunta orientada al desarrollo de soluciones de movilidad sostenibles para el mercado español.

Apuesta por las furgonetas eléctricas

«Estamos muy ilusionados con el inicio de este nuevo proyecto junto a Farizon. Supone una gran oportunidad para seguir creciendo y ampliando nuestra oferta de movilidad sostenible en España. Afrontamos este reto con enorme entusiasmo, convencidos del potencial de la marca, de la calidad de sus productos y de las oportunidades que representa para nuestra red y para nuestros clientes», señala Valentín Mariblanca, CEO de AMH.

La llegada de Farizon permitirá a AMH posicionarse en uno de los segmentos con mayor proyección dentro del mercado de la movilidad eléctrica profesional, ofreciendo vehículos tecnológicamente avanzados, innovadores y alineados con las nuevas exigencias de sostenibilidad y eficiencia operativa.

Con el inicio inmediato de la actividad comercial, AMH y Farizon abren una nueva etapa de crecimiento que contribuirá a acelerar la electrificación del transporte profesional en España y a acercar al mercado soluciones preparadas para afrontar los retos de la movilidad del presente y del futuro.