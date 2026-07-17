Dacia democratiza la hibridación con el lanzamiento del nuevo Sandero hybrid 155

Dacia ha vuelto a demostrar por qué es la marca que mejor entiende las necesidades reales de los conductores españoles. Con una trayectoria marcada por la democratización de la movilidad, la firma ha dado un paso decisivo en su estrategia de electrificación al introducir su avanzada motorización hybrid 155 en sus modelos más icónicos: Sandero y Sandero Stepway.

Un líder que no deja de reinventarse

El Dacia Sandero no es un modelo cualquiera; es, desde hace más de 13 años, el vehículo más vendido a particulares en España. Con más de 400.000 unidades comercializadas en nuestro país desde su lanzamiento en 2008, Sandero ha logrado combinar robustez, amplitud y fiabilidad con una accesibilidad económica difícil de igualar.

Esta posición de privilegio se ha visto refrendada en 2025, año en el que Sandero se ha coronado por tercer año consecutivo como el coche más vendido en España en todos los canales, consolidando además su liderazgo en Europa por segundo año consecutivo. Con la llegada de la hibridación, Dacia busca elevar este éxito hacia una nueva dimensión de eficiencia.

Tecnología ‘Made in Spain’ al servicio de la eficiencia

El corazón de esta nueva versión es el motor hybrid 155, una mecánica que eleva el estándar de confort y rendimiento. Esta tecnología, orgullosamente ‘Made in Spain’, está compuesta por una arquitectura inteligente que maximiza cada gota de combustible:

Corazón térmico y eléctrico: Combina un motor de gasolina de 1.8 litros de 109 CV con dos bloques eléctricos y una batería de 1,4 kWh.

Combina un motor de gasolina de 1.8 litros de 109 CV con dos bloques eléctricos y una batería de 1,4 kWh. Transmisión innovadora: Su caja de cambios automática electrificada, que prescinde de embrague, permite una gestión energética tan eficiente que el vehículo puede circular hasta el 80% del tiempo en modo 100% eléctrico en entornos urbanos.

Su caja de cambios automática electrificada, que prescinde de embrague, permite una gestión energética tan eficiente que el vehículo puede circular hasta el 80% del tiempo en modo 100% eléctrico en entornos urbanos. Consumo contenido: Esta optimización se traduce en cifras de consumo realmente bajas, situándose en 4,2 l/100 km para Sandero berlina y 4,4 l/100 km para la versión Stepway.

“Sandero, el líder absoluto en ventas a nivel nacional, ofrece a partir de ahora la tecnología híbrida ‘Made in Spain’», señala Laurent Sengenes, Director General de Dacia España. “Con este lanzamiento, consolidamos una nueva etapa clave hacia una movilidad electrificada que es, al mismo tiempo, accesible y cada vez más sostenible”.

La democratización del híbrido

Fiel a su ADN, Dacia mantiene su posicionamiento de ofrecer lo esencial sin renunciar a nada. El nuevo Dacia Sandero hybrid 155 se posiciona como el híbrido del segmento B más accesible del mercado, con un precio de partida de 19.890 € para la versión berlina y 21.290 € para el acabado Stepway.

Los pedidos para Sandero Stepway hybrid 155 ya están abiertos desde el 1 de julio, y las primeras unidades comenzarán a rodar por nuestras carreteras al finalizar el verano.

Con este movimiento, Dacia vuelve a liderar el mercado y se adapta a los nuevos tiempos, demostrando que la transición hacia la sostenibilidad no tiene por qué ser incompatible con el ahorro y la practicidad que han convertido a Sandero en un icono de la automatización en España.

Resumen de acceso a la gama híbrida (PVP)