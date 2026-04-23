El aumento del precio de los coches nuevos ha disparado el interés de los españoles por los coches de segunda mano, hasta tal punto que los más buscados duran horas en internet. Los modelos más demandados son SUV todoterrenos y vehículos compactos, siluetas que triunfan en el mercado español por el interés en estos diseños.

Así lo han señalado los expertos de Ocasión Plus, en conversaciones con este diario, que ha destacado que «podemos afirmar que casi un 45% de nuestro stock son SUV todoterrenos, seguidos por un 34% de los compactos». «Esto se debe al interés transaccional que tiene el público de hoy en día en este tipo de modelos», han añadido.

BMW X1, el seminuevo que triunfa

Según los datos facilitados por la cadena española de compraventa de coches de segunda mano, el BMW X1 es el modelo seminuevo más buscado. Este bestseller alemán se ha consolidado como uno de los SUV premium compactos más demandados del mercado gracias a su imagen moderna y su presencia claramente reconocible en carretera.

Su diseño exterior apuesta por líneas marcadas, una parrilla frontal de gran tamaño y una silueta robusta que transmite calidad sin excesos. En las versiones más recientes incorpora faros LED afilados, llantas de gran diámetro y detalles deportivos que elevan su atractivo visual. Además, ofrece una conducción cómoda en ciudad y aplomada en carretera, una de las razones por las que apenas dura anunciando.

Toyota RAV4

El Toyota RAV4 es, según los expertos, uno de los SUV medianos más buscados por la reputación de fiabilidad de la marca japonesa y por una fórmula muy equilibrada entre espacio, consumo y valor de reventa. Su diseño mezcla formas robustas con una estética aventurera, especialmente en las últimas generaciones, donde la carrocería gana músculo y presencia. Es un coche que transmite sensación de solidez desde el primer vistazo.

Seat Ibiza

El Seat Ibiza sigue siendo uno de los utilitarios favoritos por su combinación de tamaño urbano, diseño juvenil y comportamiento dinámico. Su estética mantiene un aire deportivo, con frontal afilado, líneas tensas y una carrocería muy proporcionada. A lo largo de los años ha sabido evolucionar sin perder personalidad, algo clave para mantener interés en el mercado de segunda mano.

Dentro ofrece una de las mejores relaciones entre tamaño exterior y espacio útil del segmento. Los motores gasolina TSI son los más buscados por suavidad y eficiencia, mientras que su tacto de conducción ágil lo hace muy valorado entre conductores jóvenes.

Audi A3

El Audi A3 representa una de las puertas de entrada al mundo premium y eso lo convierte en un valor seguro en el mercado de VO. Su diseño ha envejecido especialmente bien generación tras generación: líneas limpias, proporciones compactas y una imagen elegante que apenas pasa de moda. En versiones S line gana además un toque deportivo muy apreciado.

En el habitáculo destaca por acabados sólidos, buena insonorización y una sensación de calidad superior a la media. La oferta mecánica siempre ha sido amplísima: gasolina TFSI, diésel TDI, híbridos enchufables e incluso variantes deportivas. Eso permite encontrar unidades para casi cualquier perfil de comprador.

Mercedes GLC

El Mercedes GLC es otro de los modelos que se ha convertido en uno de los SUV premium más deseados al combinar imagen de marca, confort y tamaño familiar. El diseño exterior es una clara apuesta por un estilo elegante y musculoso, con una parrilla prominente y trazos suaves que transmiten sofisticación. Eso sí, sigue siendo un coche muy aspiracional en el mercado usado.

Nissan Qashqai

El Nissan Qashqai fue pionero en popularizar el SUV compacto en Europa, característica que hace que este modelo mantenga su tirón comercial pese al paso de los años. Su diseño suele apostar por una imagen moderna, con carrocería elevada y detalles urbanos que encajan tanto en ciudad como en carretera. Esa versatilidad estética sigue atrayendo a muchos compradores.

Seat Ateca

Otro modelo que se cuela en el top 10 de Ocasión Plus es el Seat Ateca. Se trata de uno de los SUV compactos más apreciados por quienes buscan un coche práctico sin renunciar a cierto dinamismo. Su diseño es sobrio pero atractivo, con líneas marcadas y una imagen más deportiva que muchos rivales directos.

Uno de sus puntos fuertes es el comportamiento en carretera, más cercano al de un turismo que al de un SUV tradicional. Además, los motores TSI y TDI presentan buenos consumos y una ergonomía sencilla.

Audi A1

El Audi A1 demuestra que incluso en el segmento urbano existe demanda premium. Su diseño compacto, con detalles muy cuidados y una imagen claramente Audi, lo convierte en un coche deseado entre quienes quieren algo pequeño pero con presencia. En generaciones recientes ha ganado agresividad visual y personalidad, por lo que tienen una mayor demanda en el mercado de seminuevos.

Hyundai Tucson

El Hyundai Tucson es un indiscutible en este tipo de rankings, siendo uno de los modelos más buscados de segunda mano del mercado español. Las generaciones recientes lucen una estética muy llamativa, con parrilla integrada y firmas lumínicas distintivas. Además, en el habitáculo ofrece mucho espacio, buenos materiales y un equipamiento abundante incluso en acabados medios.

Hay versiones gasolina, diésel, híbridas e híbridas enchufables, algo muy valorado por quienes comparan opciones. Su garantía histórica y buena reputación explican la fuerte demanda en el mercado de ocasión.

Kia Sportage

El top 10 de los más buscados lo completa el Kia Sportage. Su diseño moderno y atrevido lo ha colocado entre los SUV compactos más reconocibles del mercado. Tiene una imagen fresca que conecta con compradores muy distintos.

Por dentro destaca por amplitud, doble pantalla panorámica en versiones recientes y una presentación muy competitiva frente a marcas tradicionales. La oferta mecánica incluye gasolina microhíbrida, diésel e híbridos completos o enchufables. Con buena relación calidad-precio y costes contenidos, es uno de los coches que más rápido encuentra nuevo dueño en España.

Los coches de segunda mano más buscados

Este ranking de los coches de segunda mano más buscados en el mercado español lo completan el Volkswagen Tiguan, el Cupra Formentor, el Volkswagen Polo, el BMW X3, el Honda Civic, el BMW Serie 1, el Skoda Kodiaq, el Toyota C-HR, el Toyota Corolla Cross, el Citroën Berlingo, el Seat León y el Volkswagen Golf.