Así es la moto BMW que ha recibido el Papa León XIV, bendecida y firmada por él: esto es lo que va a hacer con ella

Este miércoles, el Papa León XIV recibió una moto BMW R18 blanca de un grupo de moteros cristianos conocidos como los Jesus Bikers en la Plaza de San Pedro tras la audiencia general del Pontífice. «Ha sido un momento único, ver al Santo Padre sobre una moto, saludando a los motoristas y compartiendo su alegría», relató un testigo.

Los Jesus Bikers nacieron en Alemania y su lema es sencillo: «rezar, rodar y hacer el bien». En esta ocasión, recorrieron más de 1.000 kilómetros desde Alemania y Austria para entregar su regalo al Papa León XIV. La BMW R18 que le entregaron al Pontífice está personalizada con el escudo papal sobre el carenado, el nombre de León XIV sobre el depósito y una bandera del Vaticano. El próximo 18 de octubre se subastará en Múnich, y lo recaudado se destinará a la ONG austríaca Missio Austria, que trabaja con niños en situación de vulnerabilidad en Madagascar.

BMW R18, la moto que le han regalado al Papa León XIV

No es la primera vez que el Vaticano recibe un regalo de este tipo. En 2013, Harley-Davidson entregó al Papa Francisco dos motos y una chaqueta de cuero, que posteriormente se subastaron en Roma, recaudando más de 350.000 dólares para obras de caridad. Los Jesus Bikers también participaron en entregas anteriores. El padre Karl Wallner, director de Missio Austria, comentó con humor: «La peregrinación del Año Santo en moto ha sido, sin duda, uno de los eventos más originales que se celebrarán aquí en Roma en 2025».

«Belleza atemporal: la BMW R 18. Un icono que se reinventa constantemente», detalla BMW en su página web.

La BMW R18 subastada permitirá financiar proyectos educativos y de desarrollo en Madagascar, contribuyendo a erradicar el trabajo infantil y mejorar la calidad de vida de miles de niños. La ONG Missio Austria coordinará la subasta y se encargará de que los fondos lleguen a las escuelas y programas destinados a los más necesitados.

«Las Obras Misionales Pontificias apoyan el desarrollo de la Iglesia y con ello a una numerosa cantidad de hombres en las 1.100 diócesis más pobres del mundo. Missio ayuda en proyectos pastorales y sociales como la construcción de iglesias, de centros de salud y centros comunitarios así como en numerosas iniciativas de enseñanza. El enfoque principal siempre está en las necesidades espirituales y físicas del ser humano. Para Missio los proyectos que apoyan el crecimiento de la Iglesia en los países del Sur son sumamente importantes. Al mismo tiempo deben los beneficiarios recibir una ayuda inicial, que los capacita para ayudarse a ellos mismos».

La comunidad de los Jesus Bikers es diversa: hay católicos, protestantes y motoristas de distintas edades y profesiones. Lo que los une es la fe compartida y el deseo de hacer el bien mientras disfrutan de la carretera. Cada peregrinación combina rutas largas con momentos de oración, reflexión y contacto directo con comunidades locales. «No es sólo diversión, sino también servicio», explican los miembros del club.

El Papa y el mundo del motor

León XIV no es el primer Pontífice en mostrar interés por el motociclismo. Benedicto XVI, por ejemplo, recibió motos Harley-Davidson y mantuvo reuniones con pilotos de MotoGP. En este contexto, la BMW R18 y su posterior subasta pasan a formar parte de una tradición de innovación y compromiso social

Además, iniciativas como esta ayudan a visibilizar a los motoristas como un colectivo integrado, diverso y comprometido. La Asociación Cammino Giubilare dei Motociclisti promueve este mensaje desde hace años, con el objetivo de que la pasión por las motos se combine con valores de respeto, compromiso social y espiritualidad.

«La Federación Motociclista Italiana, en colaboración con las autoridades eclesiásticas, organiza un evento especial con motivo del Jubileo 2025 dedicado a todos los motociclistas: una Audiencia Jubilar en la Plaza de San Pedro con la participación del Santo Padre. El objetivo de la iniciativa es ofrecer a los motociclistas una experiencia única que combine la pasión por las dos ruedas con un momento de espiritualidad profunda y de fraternidad compartida».

El Papa León XIV sobre una moto BMW R18 es un ejemplo de cómo un acto simbólico puede concretarse en acciones concretas, cruzando continentes y llevando oportunidades a quienes más las necesitan.