A cuántos sets se juegan los partidos de Roland Garros

La gira de tierra europea llega a su parte final con la disputa de Roland Garros. El cuadro principal del segundo Grand Slam del año se ha iniciado este domingo, 24 de mayo, con la disputa de parte de la primera ronda del torneo. Serán dos semanas de competición en la que 128 participantes del cuadro masculino individual y 128 del femenino lucharán por estar en la gran final en la Philippe-Chatrier. El número de sets ganados necesarios para proclamar el vencedor de un partido en Roland Garros varía en función de si se trata de un duelo del cuadro individual, de dobles, junior, masculino o femenino.

A cuántos sets son cada partido de Roland Garros

En el cuadro individual masculino de Roland Garros, los partidos se disputan el mejor de cinco sets. Por tanto, es necesario ganar tres mangas para avanzar a la siguiente ronda. Las dos últimas finales han requerido de cinco sets para proclamar al ganador. En 2024, Carlos Alcaraz se repuso a un 2-1 favorable a Alexander Zverev, concediendo sólo tres juegos en el cuarto y el quinto parcial para levantar por primera vez el Grand Slam de tierra batida. Un año después dio un paso más en cuanto a la épica ante Jannik Sinner. El español remontó una desventaja de dos sets a cero y levantó tres bolas de partido para lograr su segundo entorchado en París. Sin Alcaraz, lesionado de la muñeca, Sinner llega como gran favorito en la edición de 2026.

Las normas difieren en el cuadro femenino. Las jugadoras de la WTA juegan al mejor de tres sets, lo que requiere de vencer en dos mangas para imponerte a tu rival. Pese a que el debate de si las tenistas deberían disputar los encuentros al mejor de cinco sets como sus homólogos masculinos se aviva cada cierto tiempo, la regla no apunta a cambiar a corto plazo. Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo de la WTA, declaró el pasado mes de marzo que «a cinco sets habría ganado más Grand Slams». La única etapa en la que las tenistas jugaron al mejor de cinco en un torneo WTA fue entre 1984 y 1998, cuando la final del Masters femenino contaba con este condicionante.

Qué pasa si hay empate en el quinto set en Roland Garros

Los partidos a cinco sets de los Grand Slams contaban con una particularidad hasta 2022. Una vez en el quinto y definitivo set, no se disputaba un tie-break al colocar el 6-6 en el marcador. En su lugar, se continuaba con el partido hasta que uno de los dos jugadores conseguía una ventaja de dos juegos. Esta norma provocó casos como el recordado encuentro entre Isner y Mahut en Wimbledon 2010, cuando el duelo entre el estadounidense y el francés alcanzó las 11 horas y cinco minutos de duración con un marcador de 68-70 en la quinta manga.

5th set. 6-6. A super tiebreak to decide it all… The full 5th set super tiebreak between Carlos Alcaraz and Jannik Sinner ↘️#RolandGarros pic.twitter.com/SZwLyNgYSh — Roland-Garros (@rolandgarros) June 16, 2025

Una anomalía que no podrá repetirse, al introducirse el súper tie-break para resolver el empate a seis en el quinto set. El primero de la historia en una final lo disputaron Alcaraz y Sinner el año pasado, cuando el tenista murciano elevó su juego después de más de cinco horas de esfuerzo para superar a su rival por un amplio 10-2. En el cuarto set también fue necesario un tie-break para desempatar, con un 7-3 favorable a Alcaraz.

Qué diferencia hay entre el tie-break y el súper tie-break

La diferencia entre el concepto de tie-break y súper tie-break es sencilla. El primero requiere de alcanzar siete puntos, con una diferencia de dos o más respecto al rival, para ganar. El súper tie-break, en cambio, que se utiliza para resolver el empate a seis tanto en la tercera manga de los partidos femeninos de Grand Slam como en el quinto de los masculinos, tiene una mayor duración. En este caso son necesarios 10 puntos -con la misma diferencia de dos o más tantos- para ganar en el set y, en ambos casos, el partido.