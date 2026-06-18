Los vecinos de Cercedilla llevan ellos mismos la basura al vertedero porque el Ayuntamiento no recoge los contenedores

La errática gestión de residuos del Gobierno socialista de Cercedilla ha alcanzado un punto crítico. Vecinos del municipio se ven obligados a recoger personalmente cartones y otros residuos que se desbordan de los contenedores municipales, transportándolos por su cuenta a vertederos cercanos. Lo que debería ser un servicio gestionado por el Ayuntamiento se ha convertido en una tarea que asumen los ciudadanos.

Según denuncias en redes sociales y testimonios de afectados, los contenedores de reciclaje y residuos orgánicos permanecen sin recoger durante días, acumulando basura que desborda sus capacidades. La situación es especialmente grave en zonas residenciales, donde la falta de recogida ha generado problemas higiénico-sanitarios y paisajísticos en el municipio de casi 2.400 habitantes.

Cercedilla recauda anualmente 800.000 euros en concepto de tasa de gestión de residuos. Cada vecino contribuye con aproximadamente 130 euros anuales por un servicio que el propio Ayuntamiento gestiona y que, sobre el papel, debería garantizar la recogida regular de basura. Sin embargo, la realidad en las calles es radicalmente opuesta.

Lo paradójico es que el Ayuntamiento incrementó esta tasa durante 2025, siguiendo su ordenanza municipal, argumentando la necesidad de mejorar el servicio. Los contribuyentes asumieron el aumento esperando precisamente lo opuesto: más frecuencia de recogida, mejor funcionamiento, mayor inversión en mantenimiento de flota. En lugar de eso, el servicio se ha deteriorado de forma ostensible.

Con esos 800.000 euros anuales que gestiona directamente, el municipio debería contar con una flota operativa, mantenimiento adecuado y personal suficiente. Sin embargo, según fuentes locales, varios camiones de recogida de residuos están averiados, lo que explica los retrasos acumulados. La pregunta inevitable es: ¿dónde está yendo ese dinero si la propia administración no es capaz de mantener sus vehículos en funcionamiento?

Responsabilidad 100% municipal

A diferencia de otros municipios donde el servicio está externalizado y pueden culparse a empresas privadas, en Cercedilla la responsabilidad es íntegramente del Ayuntamiento. No hay contratistas que culpar, no hay intermediarios. El municipio recauda 800.000€, gestiona directamente la flota y es directamente responsable del fracaso.

Mientras tanto, los ciudadanos actúan como gestores de residuos improvisados: recogiendo cartones sobrantes, organizándose para transportarlos a vertederos cercanos y asumiendo costes de combustible de su bolsillo por un servicio que ya están pagando.

El silencio agrava el problema

El Ayuntamiento de Cercedilla no ha emitido comunicado alguno explicando la situación. Los vecinos desconocen las causas del colapso, cuándo finalizará o si existe un plan de contingencia. Este silencio administrativo contrasta con la obligación municipal de garantizar servicios esenciales.