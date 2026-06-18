La Ley de Propiedad Horizontal lo avala: si tu vecino no paga y usa la piscina de la comunidad, puedes recurrir al artículo 21

El verano llega y con él, una de las escenas más habituales en muchas comunidades de vecinos es la de poder disfrutar de la piscina, con los niños bajando cada tarde y los propietarios intentando disfrutar de un espacio que, en teoría, pagan entre todos. Pero no siempre ocurre así ya que en algunos edificios, hay vecinos que arrastran deudas con la comunidad y, aun así, siguen utilizando zonas comunes como si nada pasara.

Esta situación, que genera bastante malestar, no es tan rara como parece. Basta con que alguien deje de pagar cuotas o derramas para que empiecen los roces ya que muchos propietarios se preguntarán que si están al día con sus cuotas, ¿por qué tienen que compartir servicios con quien no paga? Lo que muchos no saben es que la ley sí contempla medidas en estos casos. Y no sólo eso sino que permite actuar de forma bastante clara, siempre que la comunidad lo acuerde correctamente.

Qué dice la La Ley de Propiedad Horizontal sobre los vecinos que no pagan

La referencia principal está en la Ley de Propiedad Horizontal, que regula el funcionamiento de las comunidades. En este caso, el artículo 21 es clave porque recoge las herramientas que tienen los propietarios para reclamar deudas y adoptar medidas frente a los morosos.

Según explican expertos en derecho inmobiliario, la ley permite aplicar medidas disuasorias mientras exista esa deuda. Es decir, no se trata sólo de reclamar el dinero, sino también de limitar ciertos derechos dentro de la comunidad. Eso sí, hay un matiz importante ya que no todo se puede restringir. Los elementos esenciales, como el acceso a la vivienda o suministros básicos, no se pueden tocar. Pero otros servicios, como la piscina, sí entran dentro de lo que la ley considera no esencial.

El uso de la piscina sólo es posible si estás al día

Pero incluso cuando se puede prohibir que ese vecino moroso tenga acceso a la piscina, tenemos que decir que lo primero de todo es que la comunidad debe acordarlo en junta, es decir que tiene que votarse y aprobarse, normalmente por mayoría simple, y dejar constancia de esa medida.

Además, el vecino con deudas no podrá participar en esa votación. La ley también lo deja claro y quien no está al corriente de pago pierde el derecho a voto en las juntas. Una vez aprobado, la comunidad puede limitar el acceso a servicios como la piscina, el gimnasio o cualquier otro elemento común que no sea imprescindible. La medida se mantiene mientras exista la deuda y se levanta en el momento en el que el propietario regulariza su situación.

Más herramientas contra la morosidad en las comunidades

La limitación del uso de zonas comunes no es la única vía. De hecho, la ley recoge varias opciones para intentar que el vecino pague. Una de las más utilizadas es el procedimiento monitorio, un mecanismo judicial que permite reclamar la deuda de forma más rápida. A esto se suman otras medidas como la aplicación de intereses desde el momento en que se produce el impago.

Desde una reforma legal reciente, esos intereses se generan automáticamente. Es decir, no hace falta que la junta los apruebe cada vez. Se aplican desde el primer día en el que la cuota debería haberse pagado. Además, la comunidad puede establecer en sus estatutos penalizaciones adicionales, siempre que no sean abusivas. Esto se utiliza muchas veces como forma de presión para evitar que la deuda se alargue en el tiempo.

La negociación previa ahora es obligatoria

Otro cambio importante tiene que ver con los pasos previos antes de acudir a los tribunales. Con la nueva normativa, ya no basta con enviar un aviso y demandar. Ahora es obligatorio intentar una solución extrajudicial. Es lo que se conoce como MASC, un mecanismo que busca que las partes lleguen a un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial.

En la práctica, esto suele traducirse en una oferta formal al vecino moroso. Por ejemplo, pagar la deuda en un plazo determinado a cambio de eliminar los intereses generados. Si no hay acuerdo, entonces sí se abre la vía judicial. Pero este paso previo es ahora imprescindible.

Cuándo un vecino puede negarse a pagar

Aunque la obligación de pagar es general, hay excepciones. No siempre un vecino está obligado a asumir todos los gastos que aprueba la comunidad. Por ejemplo, si se trata de una mejora no esencial, como la construcción de una piscina o un gimnasio, y su coste supera tres mensualidades ordinarias, los propietarios que votaron en contra pueden negarse a pagar.

Eso sí, hay condiciones. Deben haber dejado constancia de su voto en contra y, además, si en el futuro quieren beneficiarse de esa mejora, tendrán que pagar su parte con intereses. También hay casos en los que algunos propietarios están exentos por estatutos, como locales comerciales con acceso independiente que no usan determinadas instalaciones.