Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el nuevo aspirador 2 en 1: está disponible por 44,99 euros

La limpieza de casa ya no es lo que era hace unos años. Antes siempre tocaba sacar el aspirador grande, enchufarlo, pelearse con el cable y al final acababas dejando algunas zonas para otro día. Sin embargo, ahora todo va mucho más rápido, sobre todo desde que los modelos sin cable se han colado en casi todas las casas y desde que además podemos encontrar aspiradoras como la que ahora te presentamos, que es 2 en 1, la vende Lidl y además cuesta menos de 45 euros.

Dentro de las muchas opciones de limpieza que tiene el bazar online de Lidl, esta semana muchos se hacen con la aspiradora 2 en 1 de Silvercrest a un precio de 44,99 euros, con capacidad tanto para aspirar como para barrer ya que su segunda función es la de una escoba. Un producto versátil y económico con el que podemos limpiar rápido y sin complicaciones. Primero la podemos usar para barrer la casa o de hecho para aspirar la suciedad a modo de escoba y luego, el cuerpo central se extrae fácilmente de modo que se puede usar como aspiradora de mano. Con ello podemos desde el suelo hasta una mesa, el sofá o incluso el coche sin cambiar de aparato. Ese punto de versatilidad es precisamente lo que más se valora en este tipo de productos. No es sólo para pasarla por el suelo, sino para tenerla a mano y usarla casi sin pensarlo cuando aparecen migas, polvo o suciedad puntual.

Además, al ser inalámbrica, se mueve con total libertad por toda la casa. No tiene cable que limite ni enchufes de por medio, lo que al final se nota más de lo que parece en el uso diario.

Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el nuevo aspirador 2 en 1

Uno de los detalles que incorpora es la iluminación LED en el cabezal. Puede parecer algo secundario, pero en la práctica ayuda bastante a detectar suciedad en zonas donde normalmente no se ve bien, como debajo de muebles o en esquinas.

En cuanto al funcionamiento, tiene dos niveles de potencia. El modo High es el que se utiliza cuando hace falta más fuerza de succión, mientras que el modo ECO está pensado para un uso más ligero y para alargar la batería. Esto permite adaptarla un poco a cada momento sin complicarse demasiado, algo que encaja bastante con la idea de ser un aparato sencillo y práctico.

Autonomía suficiente para una limpieza rápida

La batería es de iones de litio y trabaja a 18 V con 2200 mAh. En la práctica, esto se traduce en una autonomía de unos 22 minutos en modo High y hasta 34 minutos en modo ECO. No es una aspiradora pensada para limpiezas muy largas o intensivas, pero sí cumple para el mantenimiento diario o para dejar la casa recogida sin tener que sacar equipos más grandes.

El tiempo de carga ronda las seis horas y cuenta con estación de carga y luz indicadora, algo bastante habitual en este tipo de dispositivos. En el uso real, esta autonomía suele ser suficiente para una limpieza rápida del día a día, sobre todo en pisos pequeños o medianos. No está pensada para una limpieza a fondo de toda la casa de una sola vez, pero sí para mantenerla en orden sin esfuerzo. De hecho, es el típico aparato que acabas utilizando más de lo que pensabas al principio, precisamente por lo fácil que resulta cogerlo y usarlo en cualquier momento sin preparación previa.

Depósito sin bolsa y mantenimiento sencillo

Otro punto a favor es que no utiliza bolsa. El depósito de polvo tiene una capacidad aproximada de 400 ml y se puede extraer fácilmente para vaciarlo. Además, el aparato se desmonta sin necesidad de herramientas, lo que facilita bastante la limpieza y el mantenimiento. No hay piezas complicadas ni procesos largos, algo que al final se agradece cuando se usa con frecuencia.

Incluye también un filtro EPA-10, que ayuda a retener partículas finas durante la aspiración, y un accesorio 2 en 1 para juntas y cepillo, útil para rincones más estrechos o superficies delicadas.

Un formato ligero y manejable por 44,99 euros

En cuanto a tamaño y peso, se mantiene dentro de lo razonable ya que mide alrededor de 118,9 cm de alto y pesa unos 2,5 kg, lo que permite manejarla sin demasiado esfuerzo. Con un motor de 120 W y un nivel de ruido por debajo de 78 dB, se sitúa en la línea de lo que se espera en este tipo de aspiradoras domésticas.

Por 44,99 euros, la propuesta que encontramos en el bazar online de Lidl va bastante directa con un aspirador sencillo, sin complicaciones, que combina escoba y mano en un solo aparato y que está pensado más para el día a día que para limpiezas profundas. Y justo ahí es donde puede tener sentido para mucha más gente.