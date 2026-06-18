Incendio en Madrid: arde una nave de trasteros en Villaverde y obliga a desalojar una gasolinera

Un incendio en una nave de trasteros ubicada en la calle San Mamés, en Villaverde, Madrid, ha obligado este jueves a desalojar una gasolinera cercana a la zona afectada. El fuego comenzó alrededor de las 06:00 horas y rápidamente generó una enorme columna de humo negro visible desde numerosos puntos de Madrid e incluso desde localidades del sur de la región.

La intensidad de las llamas obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Hasta 15 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sido movilizadas para combatir el incendio y evitar que se propagara a instalaciones cercanas. La complejidad de la intervención se debe a las características propias de este tipo de instalaciones, donde suelen almacenarse muebles, electrodomésticos, documentación, ropa, herramientas y otros materiales altamente combustibles.

De igual manera, la Policía Municipal ha establecido un amplio perímetro de seguridad para facilitar el trabajo de los Bomberos y evitar que las personas o vehículos se acerquen a la zona afectada. Paralelamente, efectivos del Samur-Protección Civil aún permanecen en el lugar en situación preventiva para atender cualquier posible incidencia sanitaria derivada del incendio o de la inhalación de humo.

Hasta el momento, no se han registrado heridos. Los servicios de emergencia centraban sus esfuerzos en controlar completamente el fuego, enfriar los puntos calientes y comprobar la estabilidad estructural de la nave antes de permitir el acceso al interior.

Las causas del incendio todavía no se conocen. Una vez extinguido el fuego, los especialistas de Bomberos y de la Policía científica deberán inspeccionar la instalación para determinar dónde se originó exactamente el siniestro y si fue consecuencia de un accidente eléctrico, un fallo en algún equipo almacenado o cualquier otra circunstancia.