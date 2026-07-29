A medida que avanza la semana, muchos conductores empiezan a notar cómo el gasto en combustible se acumula casi sin darse cuenta. No sólo por los desplazamientos largos propios del verano, sino también por los trayectos diarios que siguen siendo necesarios para trabajar o moverse por la ciudad. En este contexto, controlar el precio de la gasolina cobra aún más importancia, especialmente en una semana en la que todavía se mantiene la rebaja de 15 céntimos por litro antes de la llegada de agosto.

Por eso, conocer el precio de la gasolina hoy miércoles 29 de julio y saber dónde repostar más barato en la Comunidad de Madrid puede suponer un ahorro interesante a lo largo de varios días. Las diferencias entre estaciones de servicio siguen siendo evidentes y, aunque puedan parecer pequeñas, acaban marcando la diferencia cuando se llena el depósito varias veces durante el verano. De ahí que cada vez más conductores consulten herramientas actualizadas antes de parar a repostar tal y como es el caso del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica:

Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Comparar precios sigue siendo clave. Entre unas gasolineras y otras puede haber diferencias suficientes como para abaratar el coste de un depósito completo sin cambiar apenas la ruta habitual. Estas son las cifras que el Geoportal nos muestra a partir de lo reportado por las gasolineras:

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: . Repsol Torrejón . Torrejón de Ardoz. Calle La Solana, 17. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle La Solana, 17. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.489 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.489 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: 1.489 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: 1.509 €/l .

. Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.509 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.509 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.519 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.519 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas del Agua. Precio: 1.519 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas del Agua. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.519 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1.519 €/l .

. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.519 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: 1.519 €/l .

. Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Ronda de Segovia, 37. Precio: 1.529 €/l .

. Madrid. Ronda de Segovia, 37. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.529 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.529 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.529 €/l .

. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: . Petroprix . Mejorada del Campo. Calle Portugal, 30. Precio: 1.529 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Portugal, 30. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.529 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Petroprix . Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: 1.529 €/l .

. Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Fundidores, 24. Precio: 1.529 €/l .

. Getafe. Calle Fundidores, 24. Precio: . Ballenoil. Mejorada del Campo. Calle Esla, 2. Precio: 1.529 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.623 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.649 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.669 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.679 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Repsol Torrejón . Torrejón de Ardoz. Calle La Solana, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle La Solana, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.699 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.719 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.757 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Q8 . Horcajo de la Sierra. N-1, km 87. Precio: 1.769 €/l .

. Horcajo de la Sierra. N-1, km 87. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 2. Precio: 1.789 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 2. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con Calle Ávila. Precio: 1.794 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con Calle Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.794 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: . Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.569 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Repsol Torrejón . Torrejón de Ardoz. Calle La Solana, 17. Precio: 1.569 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle La Solana, 17. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Paseo de Europa, 22. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Paseo de Europa, 22. Precio: . Petroprix . San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: . Petroprix . Alcobendas. Avenida Marqués de la Valdavia, 132. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Avenida Marqués de la Valdavia, 132. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: . Ballenoil . Alcobendas. Calle Valgrande, 30. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Calle Valgrande, 30. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: . Petroprix . Alcobendas. Calle Valgrande, 11. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Calle Valgrande, 11. Precio: . Ballenoil . Alcobendas. Avenida Valdelaparra, 3. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Avenida Valdelaparra, 3. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.579 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.579 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.579 €/l .

. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1.579 €/l .

. Madrid. Calle Reus, 13. Precio: . Oil+ . Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.579 €/l .

. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.579 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.579 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . Petroprix . Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: 1.579 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: . Combus . Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: 1.589 €/l .

. Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: . Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.589 €/l.

Con los listados mostrados ya te puedes hacer una idea bastante clara de dónde repostar hoy. En cualquier caso, si quieres consultar precios en otro momento o en otra zona, el Geoportal de Hidrocarburos es la mejor herramienta que puedes usar ya que tiene toda la información actualizada en tiempo real. A través de su mapa interactivo como el que te mostramos a continuación o del buscador, es posible comparar tarifas de gasolina y diésel en cualquier punto de España y localizar fácilmente las estaciones de servicio más económicas antes de repostar.