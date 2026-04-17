Un incendio en una nave de neumáticos en Madrid genera una enorme columna de humo negro junto a Barajas

Un incendio en una nave de neumáticos en San Fernando de Henares (Madrid) genera una gran columna de humo este viernes por la tarde. Un portavoz del 112 ha explicado que la nave se encuentra en un polígono industrial de esta localidad en la calle Sierra de Guadarrama. El mismo portavoz ha destacado que los bomberos de la Comunidad de Madrid «trabajan en extinguir las llamas del incendio».

Este incendio declarado este viernes por la tarde en una nave de neumáticos situada en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid) ha provocado una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Según ha informado un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid, el fuego se ha originado en una instalación ubicada en la calle Sierra de Guadarrama, dentro de este municipio del corredor del Henares. Por el tipo de material almacenado en el interior —principalmente neumáticos—, el incendio ha generado una densa humareda que ha llamado la atención de vecinos y conductores en las inmediaciones.

Exclusiva 🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🚨🚨🚨#incendio por la zona de #barajas ahora mismo. No hay noticias en medios. pic.twitter.com/ZlHKygur1D — kskfjdjsjajs (@kskfjdjsjajs) April 17, 2026

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que trabajan en las labores de extinción y control de las llamas para evitar su propagación a naves colindantes. También se ha activado el dispositivo de emergencia habitual en este tipo de sucesos en áreas industriales.

Por el momento no han trascendido datos sobre heridos ni sobre el origen del fuego, que permanece bajo investigación. Las autoridades recomiendan precaución en la zona debido a la posible reducción de la visibilidad por el humo y la presencia de vehículos de emergencia trabajando en el entorno del polígono.

El incendio ha continuado activo horas después mientras los equipos de extinción han intentado estabilizar la situación y evitar que las llamas se reaviven debido a la naturaleza altamente inflamable del material afectado.