Audiencias ayer, 17 de junio: ‘El Hormiguero’ aguanta ante el fútbol gracias a Feijóo

El efecto Mundial 2026 ya está golpeando a todas las televisiones, siendo la franja del prime time la que más está notando la emisión de los partidos de esta fase de grupos. El partido entre Inglaterra y Croacia consigue llevarse todos los récords del día en las audiencias de ayer, miércoles 17 de junio de 2026. Pablo Motos decidió continuar con su estrategia habitual y no dio la batalla por perdida, llevando a un invitado de primer nivel como es Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición. Horizonte también logra aguantar bien el empuje del fútbol gracias a estar muy pendiente de la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez.

El Inglaterra – Croacia (27.2 %) se lleva el título de lo más visto del día y Minuto de Oro gracias gracias a que roba el hueco a La Revuelta, que sigue adaptándose a los partidos del campeonato. La visita del líder de los populares a El Hormiguero se salda con un gran 13.1 % de cuota de pantalla. Puede parecer un dato bajo, puesto que esta entrevista podría haber llegado a superar el 20 % de no haber tenido al fútbol como rival, algo que ya pasó en otras anteriores visitas del gallego. El tercer puerto del access prime time es para First Dates (7.2 %), que supera por apenas dos décimas a Horizonte (7 %), que sigue aguantando con mucho mérito a una gran parte de la audiencia que no quiere saber nada del fútbol. Por último, El intermedio (5.1 %) sigue luchando contra Cifras y Letras (4.5 %).

Audiencias de los principales programas del ‘access prime time’:

Fútbol: Inglaterra-Croacia: 27.2 % y 3.151.000

‘El Hormiguero’: 13.1 % y 1.630.000

‘First dates’: 7.2 % y 890.000

‘Horizonte’: 7 % y 853.000

‘El Intermedio’: 5.1 % y 620.000

‘Cifras y letras’: 4.5 % y 544.000

‘El debate de las tentaciones’ no puede hacer nada contra el fútbol

Debido al horario del partido, que terminó alrededor de las 00 h, los programas de la segunda parte de la noche también sufren su efecto. El debate de las tentaciones (11 %) pierde seis décimas en un día, siendo el que mejor aguanta al nuevo rival. ¡Salta!, el concurso de Antena 3, se deja más de un punto en una semana, notando el efecto Mundial y con poco que hacer en una noche muy complicada.

El regreso de Viajeros Cuatro se salda con un débil 3.9 % de cuota de pantalla, venciendo por dos décimas al especial de El objetivo (3.7 %) por la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de este miércoles 17 de junio de 2026.

Audiencias de los principales programas del ‘prime time’:

‘El debate de las tentaciones’: 11 % y 682.000

‘¡Salta!’ 8.4 % y 600.000

‘Viajeros Cuatro’: 3.9 % y 318.000

‘El objetivo’: Zapatero ante el juez: 3.7 % y 261.000

La Revuelta ha tenido que cambiar de horario para emitirse justo después del partido de Inglaterra y Croacia. El espacio de David Broncano contaba con la visita de María Becerra (11 % y 552.000), una estrella de la música urbana que es habitual desde que comenzó a emitirse La Resistencia en Movistar Plus+.

Ayer no compitió con sus rivales habituales como son El Hormiguero y Horizonte, por lo que peleó durante su emisión contra ¡Salta! y el Debate de las tentaciones. Este cambio de hora provoca que sea su emisión menos vista de la historia y marque mínimo desde que aterrizó en La 1.