Audiencias ayer, 16 de junio: Pablo Motos e Iker Jiménez, los únicos que aguantan ante el Mundial

Como ya veníamos avisando desde hace semanas, el comienzo del Mundial 2026 ha llegado para poner en aprietos a programas de todas las cadenas que no emitan el fútbol, siendo TVE la gran beneficiada de esta cita, puesto que es la única cadena que lo emite en abierto debido a la exclusiva de DAZN. El partido emitido ayer en La 1 entre Francia y Costa de Marfil no llega a los brutales datos conseguidos por el debut de España, pero sí que consigue ser lo más visto del día y el Minuto de oro en televisión, dejando sin opciones al resto de ofertas. Pablo Motos e Iker Jiménez son los únicos que consiguen aguantar el tirón del fútbol en una noche muy complicada, pero que no será la única en las próximas semanas.

El partido logra un enorme 27.6 % de cuota y reúne a 3.322.000 espectadores de media, datos que son imposibles para cualquier programa de la parrilla actual. La segunda posición del access prime time es para El Hormiguero (12.3 %), que con la visita de los actores Zendaya y Tom Holland, una exclusiva que ha dado la vuelta al mundo, consigue mantenerse en datos muy cercanos a los habituales y apenas pierde un punto respecto al lunes. Se trata de casi un milagro en una noche en la que la mayoría de las cadenas daban por perdida la batalla.

Los otros grandes héroes de la noche son Iker Jiménez y Carmen Porter, que se mantienen en datos destacables pese a la influencia del fútbol. Del 9.6 % del lunes —su quinto mejor dato histórico—, Horizonte pasa a un 7.8 % de cuota de pantalla, una bajada de casi dos puntos, pero que le convierte en el tercer programa más visto a nivel nacional en ese horario, demostrando de nuevo el gran momento que vive el espacio de Cuatro.

First Dates (6.3 %), que debería tener un público muy diferente al del fútbol, también pierde respecto al lunes en un día nefasto para todos los programas de la primera parte de la noche. El intermedio (5.2 %) y Cifras y letras (3.9 %) tampoco pueden contra el empuje del deporte y firman mínimos.

Audiencias del ‘access prime time’

Fútbol: Francia-Senegal: 27.6 % y 3.322.000

‘El Hormiguero’: 12.3 % y 1.533.000

‘Horizonte’: 7.8 % y 978.000

‘First dates’: 6.3 % y 794.000

‘El Intermedio’: 5.2 % y 661.000

‘Cifras y letras’: 3.9 % y 500.000

‘La Revuelta’ cambia de horario por el fútbol

Como decíamos, el partido del Mundial 2026 emitido por TVE ha provocado cambios, también en la propia cadena pública. Tras el encuentro se debería haber emitido Al cielo con ella, pero ante los terribles datos que podría haber marcado Hernar Álvarez, decidió levantar su emisión y cambiarlo por La Revuelta (11.8 %), que retrasó su comienzo.

En este horario especial, David Broncano se ha enfrentado a un nuevo capítulo de En tierra lejana (12.9 %), que gana en cuota de pantalla al show de La 1, pero no en número de espectadores. Este resultado se debe al diferente horario de cada uno de ellos, provocando esas diferencias.

El tercer puesto es para El debate de las tentaciones (11.6 %), que aprovecha la resaca de los reencuentros de las parejas que se pudieron ver el lunes. Código 10 se mantiene en Cuatro en grandes datos gracias a la actualidad, marcada por José Luis Rodríguez Zapatero y su histórica imputación. El último lugar de la franja es para Cara al show (4.8 %), que recupera algo de aire después del mínimo de la semana pasada, aunque todavía lejos de los datos que se esperaban de él tras su sonado fichaje por laSexta.