Audiencias ayer, 15 de junio: ‘Horizonte’ firma su quinto mejor dato y pisa los talones a Broncano

En el día del debut de España en el Mundial 2026, las audiencias de la tarde en televisión han sufrido un brutal golpe, algo que era de esperar para todas las cadenas y que tendrán que sufrir, al menos, durante los dos siguientes partidos de la fase de grupos que le quedan a nuestra selección, aunque esperemos que sean muchos más. En la batalla de la noche, El Hormiguero continúa liderando sin problemas y recupera los datos por encima del 13 %, mientras que el interés está en el duelo entre La Revuelta y Horizonte, que se sigue ajustando y todo apunta a que el programa de Iker Jiménez podría terminar la temporada dando el sorpasso definitivo.

La visita de Pablo Chiapella y J.J. Vaquero —que no eran dos invitados muy potentes— reunió al 13.6 % de la audiencia, dando un cómodo liderado a Pablo Motos y a los suyos. David Broncano y su equipo contaron con Carlos Torres, estrella internacional gracias a La Reina del Flow, pero su presencia no hizo que los datos habituales de Broncano subiesen y se conforman con un 10.4 % de cuota.

Iker Jiménez sigue pisando los talones a David Broncano

La diferencia entre el programa de Cuatro y el de La 1 se estrecha tanto que apenas les separan 104.000 espectadores y 0.8 puntos de diferencia. Hay que tener en cuenta que la tendencia de La Revuelta es de bajada desde hace meses, mientras que Iker Jiménez y Carmen Porter no han dejado de crecer en las últimas semanas, por lo que el sorpasso parece inevitable antes de que los dos programas se marchen de vacaciones.

La 2 ya supera a Wyoming

Por su parte, First Dates (7.8%) continúa con sus datos habituales en Cuatro, aunque no aprovecha el ser el telonero del reencuentro de La isla de las tentaciones. El sorpasso que sí ha llegado este lunes 15 de junio ha sido el de Cifras y letras (6.5 %), que ha superado a El intermedio (6.4 %) por una décima y 14.000 espectadores, datos que dejan claro que El intermedio necesita un cambio importante.

Audiencias de los principales programas del ‘access prime time’

‘El Hormiguero’: 13.6 % y 1.637.000

‘La Revuelta’: 10.4 % y 1.257.000

‘Horizonte’: 9.6 % y 1.153.000

‘First dates’: 7.8 % y 942.000

‘Cifras y letras’: 6.5 % y 784.000

‘El Intermedio’: 6.4 % y 770.000

‘La isla de las tentaciones’ gana otra vez con sus reencuentros

El programa de Sandra Barneda (13.1 %) sigue liderando en la segunda parte de la noche y no deja de dar alegrías a Telecinco, esta vez con su segunda parte de los reencuentros. La semifinal de MasterChef (12.3 %) crece respecto a la semana pasada, pero sigue sin poder alcanzar al programa de parejas y mantiene su pelea contra El tierra lejana (10.8 %). La serie turca pierde contra el programa de cocina en share, pero le supera en media de espectadores, una diferencia provocada porque la serie acaba mucho más pronto que el talent.

‘La isla de las tentaciones’: 13.1 % y 855.000

‘MasterChef’: 12.3 % y 746.000

‘En tierra lejana’: 10.8 % y 778.000

‘En guardia’: 8.2 % y 663.000

‘El Taquillazo’: ‘Legado en los huesos’: 4 % y 280.000

‘Cine clásico’: ‘Bus stop’: 3.8 % y 403.000

¿Qué audiencia hizo el partido España contra Cabo Verde del Mundial 2026?

El combinado nacional no arrasó en su debut al no meter ni un gol a Cabo Verde, pero sí lo hizo en audiencias. El encuentro logra un brutal 60.4 % de share y una media de 7.322.000 espectadores, dejando al resto de programas de la tarde bajo mínimos.

Unos datos que eran de esperar y por eso las cadenas se prepararon con contenidos más ligeros o incluso con repeticiones, sabiendo que no tenían manera de competir contra el fútbol.

Audiencias del resto de programas de la tarde frente al partido de España: