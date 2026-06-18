Hacienda cambia de criterio sobre González Amador: de dar por buenos sus trabajos a ver indicios de simulación

La Agencia Tributaria se contradice y ha pasado de validar los trabajos de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, a insinuar que son una simulación para alargar el caso judicial penal. Así consta en un informe firmado por la jefa de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero que ha sido enviado al juez que investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Los hechos denunciados, que actualmente son objeto de investigación por ese Tribunal, comprenden los servicios facturados por Masterman a Quirón Prevención, en los cuales la Inspección ha apreciado indicios de simulación», expone Hacienda.

La operación de compraventa empresarial bajo la lupa se realizó en diciembre de 2020. Sin embargo, Hacienda valida los hechos hasta que, por sorpresa, en enero de 2024, 3 años y 43 días después, presenta su informe de delito contra la Hacienda Pública sobre la empresa de González Amador.

Con este cambio de criterio, Hacienda deja caer ahora que podría haber posibles simulaciones de facturas a Quirón. Esas facturas son los ingresos para considerar que existe delito fiscal en el proceso penal por su declaración del IRPF.

Los investigadores creen que González Amador habría pagado medio millón a la pareja del presidente de Quirón con esa compraventa societaria justo antes de que Quirón le pagara a él 4,4 millones.

Ahora piden la suspensión

La Agencia Tributaria también deja claro en su escrito que se pusieron a investigar al presidente de Quirón y a las personas a las que Alberto González Amador le compró su empresa.

Ahora, después de un año, Hacienda pide la suspensión de su inspección interna por algo que ya sabían desde antes de empezar: que existía el proceso por delito fiscal. Todo ello cuando la misma Agencia Tributaria nunca ha cuestionado los trabajos de González Amador con Quirón porque fueron efectivamente desarrollados y no están cuestionados en el procedimiento penal.

«En el presente caso, esta Delegación Central entiende que concurren los elementos necesarios para ordenar la suspensión del procedimiento de comprobación, en cuanto que la deducibilidad de los gastos en el Impuesto sobre Sociedades y de las cuotas soportadas en el IVA por las operaciones realizadas con Maxwell y Masterman [las empresas del novio de Isabel Díaz Ayuso], pueden depender en definitiva de los hechos que se declaren probados por la jurisdicción penal», explican en el escrito al que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO.

La UCO envía información

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también ha remitido al juez información sobre los negocios del novio de Ayuso. Los agentes hacen un análisis preliminar de los hechos investigados y se centran en la compra de González Amador de la empresa Círculo de Belleza.

Los investigadores señalan que María Gloria Carrasco Fernández constituyó la empresa en 2008 y repartió las acciones entre su pareja, Fernando Javier Camino, y su hermano, Antonio Carrasco. Posteriormente, el 11 de septiembre 2020, María Gloria Carrasco se conformó como la nueva socia única de Círculo de Belleza, adquiriendo las participaciones de la misma por 8.000 euros.

El 4 de diciembre de 2020, el novio de Ayuso compró la empresa, fue nombrado administrador único y se cesó a María Gloria Carrasco. «Maxwell adquiere la totalidad de las participaciones de la mercantil Círculo de Belleza, en ese momento tituladas por María Gloria Carrasco, por un importe de 499.836 euros, constituyéndose Maxwell», explican los agentes de la UCO.

Maxwell Cremona había sido creada el 20 de junio de 2016 y el administrador único era Alberto González Amador. La Agencia Tributaria detectó que en el ejercicio 2020 se produjo un notable incremento en la cifra de negocio de la sociedad, alcanzando una facturación de 1.973.000 euros por un contrato con la empresa FCS.

Los agentes señalan que, teniendo en cuenta la facturación de Maxwell y que habría abonado una cantidad cercana al medio millón de euros a María Gloria Carrasco, parece lógico pensar que, al menos parte de los fondos utilizados, tendrían su origen precisamente en esta facturación.

Alberto González Amador cambió la denominación social de Círculo de Belleza a Masterman y compró a través de Maxwell todas las participaciones de la empresa por 3.300 euros, constituyéndose como su nuevo socio único.

Incrementó la facturación

La UCO también recalca que la pareja de Ayuso empezó a aumentar los beneficios de Masterman. Pasaron de 58.862,66 euros en el 2020 a 327.320 euros en el 2021. Este aumento se pudo hacer porque Masterman emitía facturas a Quirón Prevención.

«La base imponible de ambas facturaciones asciende a 1.322.180 euros, cuantía muy cercana a la cifra de negocio recogida en sus depósitos contables», exponen los agentes.