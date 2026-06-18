Los extraños bandazos de Hacienda en el ‘caso Amador’

Resulta como poco extraño que la Agencia Tributaria haya pasado de validar los trabajos facturados por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a insinuar que podrían ser una «simulación». ¿En qué quedamos? El último informe firmado por la jefa de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero enviado al juez del caso revela un sospechoso cambio de criterio, como si alguien tuviera un especial interés en que la postura de la Agencia Tributaria se fuera adaptando a las necesidades del Gobierno. Y es que Hacienda, ¿de quién depende? Pues eso, ha dejado caer sutilmente que podría haber posibles simulaciones de facturas a Quirón.

O sea, que la misma Agencia Tributaria, que hasta ahora nunca había cuestionado los trabajos de González Amador al considerar que eran reales, da un giro completo y entiende «que concurren los elementos necesarios para ordenar la suspensión del procedimiento de comprobación, en cuanto que la deducibilidad de los gastos en el Impuesto sobre Sociedades y de las cuotas soportadas en el IVA por las operaciones realizadas con Maxwell y Masterman [las empresas del novio de Isabel Díaz Ayuso], pueden depender en definitiva de los hechos que se declaren probados por la jurisdicción penal». Donde antes daba por buenos la realización de los trabajos, ahora desliza que podrían ser ficticios, lo que evidentemente tendría mayores consecuencias penales.

En este asunto parece que Hacienda sigue el guión marcado por el Gobierno, al que le interesa más que nunca —por razones obvias— contrarrestar la corrupción que rodea al Gobierno y a la familia del presidente, colocando a Isabel Díaz Ayuso en la picota por su relación con González Amador, un contribuyente que tendrá que responder de sus actos como cualquiera, pero nunca más que cualquier otro. Y da la sensación de que Hacienda -¿de quién depende? Pues eso, le tiene más ganas que a nadie.