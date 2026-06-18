La estrella de ‘The Big Bang Theory’ da una inesperada noticia: Kaley Cuoco lo hace oficial

Kaley Cuoco, estrella de la serie The Big Bang Theory, ha compartido una noticia que ha sorprendido mucho: está embarazada de su segundo hijo junto a su marido, el actor Tom Pelphrey. La pareja ha confirmado públicamente el embarazo a través de sus redes sociales, donde además han revelado un detalle muy esperado por sus fans: el sexo del bebé.

El anuncio se ha producido en las últimas horas y ha tenido una amplia repercusión mediática. Tom Pelphrey ha sido el primero en hacer pública la noticia en su cuenta de Instagram, donde ha publicado varias imágenes familiares que resumen este momento de especial felicidad.

En una de esas fotografías, el actor aparece junto a Kaley Cuoco y la hija de ambos, Matilda, de tres años, en torno a una tarta de celebración. El detalle más significativo de la escena se encontraba en el interior del pastel, cuyo color rosa ha confirmado que la pareja espera otra niña. La imagen, sencilla pero cargada de simbolismo, ha sido interpretada como una forma íntima y directa de compartir la noticia con sus seguidores.

Junto a las fotografías, Pelphrey ha incluido un mensaje en el que expresa su emoción ante esta nueva etapa vital. «Siento una enorme gratitud y alegría», ha escrito el actor, quien también ha querido destacar la admiración que siente por Cuoco durante el proceso de maternidad. «Tengo muchísimo respeto y admiración por @kaleycuoco en este viaje lleno de altibajos», añadía en su publicación, subrayando la importancia del apoyo mutuo en la pareja.

Kaley Cuoco está muy ilusionada

Kaley Cuoco ha respondido con su propia publicación, ampliando el relato de este anuncio con nuevas imágenes y detalles personales.

La actriz ha compartido varias fotografías tomadas a lo largo de los últimos meses, ofreciendo a sus seguidores un recorrido más amplio por esta segunda gestación, que ella misma ha descrito como una experiencia intensa y emocional.

Entre las imágenes publicadas por la actriz destacan varias fotos frente al espejo en los que muestra la evolución de su embarazo, así como una nueva instantánea de la celebración familiar en torno a la tarta. En esta fotografía principal, la pareja aparece situada a ambos lados de su hija Matilda, quien ocupa el centro de la escena frente a una gran tarta decorada con virutas de colores.

En la superficie del pastel podía leerse la frase «es una…», una pista que quedaba resuelta tras el corte, revelando el característico relleno rosa.

La publicación de Kaley ha ido acompañada de un mensaje especialmente personal, en el que la actriz ha reflexionado sobre el momento que atraviesa su familia. «Completando nuestra pequeña familia, qué sueño hecho realidad», ha escrito. En el mismo texto, la intérprete ha reconocido que este segundo embarazo está siendo más complejo en algunos aspectos, aunque ha subrayado la gratitud con la que vive esta etapa.

«Esta segunda vez el camino está siendo algo más complicado en muchos sentidos, pero estamos muy agradecidos por estar viviendo este momento», ha señalado la actriz, sin entrar en detalles concretos pero dejando entrever que la experiencia está siendo distinta a la de su primer embarazo.

Matilda se convertirá en hermana mayor

Kaley Cuoco también ha querido confirmar que su hija Matilda está a punto de convertirse en hermana mayor, un cambio que la familia espera con ilusión. «¡Nuestra hermanita viene de camino! @tommypelphrey será un papi de niñas para toda la vida», ha escrito, reflejando la complicidad entre ambos. En un detalle más desenfadado, la actriz ha añadido con humor que en una de las fotografías su hija aparece mostrando un gesto espontáneo que ha provocado la sonrisa de sus seguidores.

El anuncio ha generado una rápida reacción entre los fans de la actriz, que han llenado las publicaciones de mensajes de felicitación y buenos deseos para la familia. La pareja, que ha mantenido una relación discreta, pero estable desde que hizo pública su historia de amor, vuelve así a convertirse en protagonista de la actualidad del mundo del entretenimiento.

Cuoco, conocida internacionalmente por su papel en The Big Bang Theory, ha ido consolidando en los últimos años una imagen más centrada en su vida personal y en proyectos alejados del fenómeno televisivo que la catapultó a la fama. Por su parte, Pelphrey continúa desarrollando su carrera como actor, compaginándola ahora con una etapa familiar que ambos han decidido compartir de forma gradual en redes sociales.

El nacimiento de esta segunda hija supondrá un nuevo capítulo en la vida de la pareja, que ya vive plenamente instalada en la crianza de Matilda. Aunque han optado por mantener cierta discreción respecto a su intimidad, este anuncio muestra una vez más su voluntad de compartir con el público los momentos más significativos de su vida familiar.

Con este anuncio, la pareja consolida una etapa marcada por la estabilidad personal. La llegada de una nueva hija, prevista para los próximos meses, se presenta como un acontecimiento especialmente esperado por el entorno más cercano de la pareja, que atraviesa uno de sus momentos más dulces.