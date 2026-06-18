Estos son los partidos de hoy jueves 18 de junio en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos por TV en directo

Arranca la segunda jornada en el Mundial 2026 y selecciones como México o Corea del Sur, que se enfrentan entre ellas, buscarán cerrar su clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo tras ganar en sus respectivos debuts hace unos días. En el resto de encuentros la igualdad sigue presente, pero esta fecha puede ser decisiva y ya hay algunos choques que se vivirán como auténticas finales.

Qué partidos se juegan hoy, jueves 18 de junio, en el Mundial 2026

Este jueves 18 de junio comienza la jornada 2 del Mundial 2026 por lo que se van a empezar a disputar partidos que van a ser decisivos en todos los sentidos. Desde los que pueden cerrar su pase a los dieciseisavos a los que pueden tener ya pie y medio fuera de esta Copa del Mundo.

República Checa – Sudáfrica

El jueves 18 de junio arrancará con un República Checa – Sudáfrica que se disputa en el Estadio de Atlanta en esta jornada 2 del grupo A del Mundial 2026. Los africanos cayeron derrotados en la primera fecha y los checos también perdieron en su debut. Esto quiere decir que si uno de los dos consigue llevarse los tres puntos condenará prácticamente al que pierda.

Suiza – Bosnia y Herzegovina

Unas horas después, en el Estadio de Los Ángeles, se jugará otro apasionante encuentro de esta jornada 2 del Mundial 2026, pero esta vez del grupo B. Suiza y Bosnia y Herzegovina se ven las caras tras haber debutado con empate en la primera fecha de esta Copa del Mundo. En este cuadro todos están empatados a un punto en la tabla, por lo que no parece que nada vaya a ser determinante tras este choque.

Canadá – Qatar

Ya en la madrugada del jueves 18 de junio al viernes 19 se jugará en el Estadio BC Place Vancouver un Canadá – Qatar en el que los americanos son favoritos, ya que juegan delante de sus aficionados. Este choque es de la jornada 2 del grupo B del Mundial 2026 y, como ya hemos mencionado, todos empataron en su debut, por lo que todo apunta a decidirse en la última fecha en este cuadro.

México – Corea del Sur

Para ver el México – Corea del Sur habrá que trasnochar y, sin duda, podría ser considerado como el partido más emocionante de esta jornada del jueves 18 de junio. Y es que ambos equipos se estrenaron con victoria y el que consiga ganar en el Estadio de Guadalajara cerrará su pase matemático a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En cambio, si empatan, casi se lo asegurarían, ya que recordamos que los ocho mejores terceros avanzan de ronda y con 4 puntos será difícil no clasificarse.

República Checa – Sudáfrica. Jueves 18 de junio a las 18:00 horas. Estadio de Atalanta.

Suiza – Bosnia y Herzegovina. Jueves 18 a las 21:00 horas. Estadio de Los Ángeles.

Canadá – Qatar. Madrugada del jueves 18 al viernes 19 de junio a la 00:00 horas. Estadio BC Place Vancouver.

México – Corea del Sur. Madrugada del jueves 18 al viernes 19 de junio a las 3:00 horas. Estadio de Guadalajara.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

RTVE y Dazn son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en nuestro país la Copa del Mundo, pero con un pequeño matiz. El ente público sólo puede retransmitir el mejor choque de cada día y también los de la selección española, mientras que la plataforma privada sí que tiene íntegramente todos los encuentros que se juegan en el Mundial 2026.

Si miramos a los partidos que se jugarán hoy, jueves 18 de junio, podremos disfrutar en Dazn del primer choque del día, que es el República Checa – Sudáfrica. Posteriormente habrá duelo europeo con el Suiza – Bosnia y Herzegovina, que será emitido por la cadena privada y por La1. Finalmente, en la madrugada Dazn ofrecerá por televisión en directo los choques de Canadá – Qatar y México – Corea del Sur.

Estos dos medios tienen sus respectivas aplicaciones para que todos sus usuarios puedan acceder a ella con un dispositivo de uso habitual como puede ser un teléfono móvil, una tablet y smarts TVs. Cabe recordar también que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en este emocionante Mundial 2026, narrando en directo y en vivo online los mejores encuentros que se disputen en la Copa del Mundo.