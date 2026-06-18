Paula Badosa explota como nunca antes contra Tsitsipas: «Se lo merece»

Paula Badosa se impuso este miércoles a Coco Gauff por 1-6, 6-3, 6-2 en octavos de final del torneo de Berlín y empieza a salir del túnel. Ella misma ha reconocido que lo ha pasado muy mal, pero nunca ha dejado de trabajar para recuperar su nivel, y este es el camino. La española también ha tenido que lidiar con la ruptura sentimental con Stefanos Tsitsipas, al que ahora ha lanzado un dardo en unas declaraciones que han sorprendido a muchos.

Tras una de sus mejores victorias de los últimos meses, Paula Badosa habló sobre unos últimos meses complicados, no solo en el plano físico, sino también en el anímico. «He pasado por muchas rupturas en mi vida. Las acepto y sé que las cosas son como son, pero cuando hay cosas tóxicas alrededor, todo se vuelve más complicado que en una ruptura normal», explicó ante los periodistas presentes tras la rueda de prensa.

«Se puede mantener una buena relación con un ex si las cosas han sido normales, pero cuando no es así… No necesito explicar nada más. Podéis ver cada día cómo la otra persona lo hace todo más complicado», añadió la deportista española, dejando claro que no ha terminado nada bien con el griego. «Tuve que parar, mentalmente era demasiado para mí. No lograba encontrar una forma de ver la luz al final del túnel», cuenta. Sin pelos en la lengua, Paula Badosa deja claro que el final de la relación con Tsitsipas no fue bueno. «Superar las cosas tóxicas que ha habido a mi alrededor no ha sido sencillo, pero ahora vuelvo a sentirme fuerte como mujer. Seguramente mañana leeré titulares de que Badosa ataca a Tsitsipas… ¡Pues se lo merece!», finaliza.

La historia de Paula Badosa y Tsitsipas

Hace unos meses, la madre del griego concedió una entrevista en la que no hablaba demasiado bien de Paula Badosa. Yulia Salnikova insinuaba que toda aquella exposición pública terminó afectando a su hijo. «Eran una buena pareja, pero para él fue una carga. Se esforzaba demasiado». Según la madre de Tsitsipas, el foco constante de los medios y las redes sociales acabó pasando factura a la personalidad del tenista: «Las fotos constantes, las redes sociales y toda la atención mediática le fueron afectando poco a poco».

La relación entre Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas comenzó en 2023 y estuvo marcada por continuas idas y venidas hasta su separación definitiva en 2025. Desde entonces, tanto las declaraciones del entorno de ambos jugadores como algunos mensajes en redes sociales han alimentado las especulaciones sobre cómo terminó realmente la historia entre los dos tenistas.

El deportista griego también dio que hablar meses atrás por su nueva relación sentimental Kristen Thoms, una ex tenista ahora modelo e influencer a la que llevaría conociendo varios meses. Sin embargo, todo pudo acabar cuando la joven fue pillada con otro hombre mientras se disputa el primer Grand Slam del año. Tal y como se apreciaba en varias fotografías y vídeos publicados por diversas cuentas de X (antes Twitter), Kristen Thoms estaba sentada tomando algo en un local viendo el atardecer con un hombre que le apoyaba la mano en la pierna a la joven mientras ella sonreía, un gesto de complicidad y de cariño que llamaba la atención porque la modelo era la pareja de Tsitsipas, que disputaba el Open de Australia.