El dardo de la madre de Tsitsipas a Paula Badosa: «Para él fue una carga»

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa vuelven a dar que hablar pese a que rompieron hace bastante tiempo. El caso es que la madre del tenista griego ha concedido una entrevista en la que habla no demasiado bien de la catalana, pues no recuerda con demasiado cariño la relación que mantuvo con su hijo. Unas polémicas palabras que están dando la vuelta al mundo y que seguramente no hayan gustado nada a la deportista.

Yulia Salnikova insinúa que toda aquella exposición pública terminó afectando al tenista. «Eran una buena pareja, pero para él fue una carga. Se esforzaba demasiado». Según la madre del griego, el foco constante de los medios y las redes sociales acabó pasando factura a la personalidad de Tsitsipas: «Las fotos constantes, las redes sociales y toda la atención mediática le fueron afectando poco a poco».

Las palabras de la madre del tenista han generado un intenso debate en redes sociales y en el entorno del circuito ATP y WTA, donde la pareja, conocida popularmente como Tsitsidosa, fue una de las más mediáticas del tenis internacional durante los últimos años. No es la primera vez que Salnikova habla públicamente sobre la relación entre ambos. En anteriores ocasiones ya había reconocido que intervino para ayudar a la reconciliación de la pareja tras una de sus rupturas temporales.

La relación entre Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas comenzó en 2023 y estuvo marcada por continuas idas y venidas hasta su separación definitiva en 2025. Desde entonces, tanto las declaraciones del entorno de ambos jugadores como algunos mensajes en redes sociales han alimentado las especulaciones sobre cómo terminó realmente la historia entre los dos tenistas.

Tsitsipas y su nueva novia

El deportista griego también dio que hablar meses atrás por su nueva relación sentimental Kristen Thoms, una ex tenista ahora modelo e influencer a la que llevaría conociendo varios meses. Sin embargo, todo pudo acabar cuando la joven fue pillada con otro hombre mientras se disputa el primer Grand Slam del año. Tal y como se apreciaba en varias fotografías y vídeos publicados por diversas cuentas de X (antes Twitter), Kristen Thoms estaba sentada tomando algo en un local viendo el atardecer con un hombre que le apoyaba la mano en la pierna a la joven mientras ella sonreía, un gesto de complicidad y de cariño que llamaba la atención porque la modelo era la pareja de Tsitsipas, que disputaba el Open de Australia.

Kristen Thoms no es una desconocida en el mundo del tenis. De origen estadounidense, ha desarrollado su carrera en el circuito profesional y en competiciones universitarias, destacando por su disciplina y su enfoque técnico del juego. Si bien su proyección mediática ha sido hasta ahora mucho menor que la de Tsitsipas, en las redes sociales es muy conocida, y ahora lo es todavía más tras salir a la luz este romance.