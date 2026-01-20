Escándalo en el tenis: pillan con otro a la novia de Tsitsipas mientras juega el Open de Australia

Stefanos Tsitsipas es noticia y no por su primera victoria en el Open de Australia, sino por algo que nada tiene que ver con el tenis. Y es que el deportista griego había dado que hablar días atrás por su nueva relación sentimental Kristen Thoms, una ex tenista ahora modelo e influencer a la que lleva conociendo varios meses. Sin embargo, todo podría haber acabado ahora que la joven ha sido pillada con otro hombre mientras se disputa el primer Grande del año.

Tal y como se aprecia en varias fotografías y vídeos publicados por diversas cuentas de X (antes Twitter), Kristen Thoms está sentada tomando algo en un local viendo el atardecer con un hombre que le apoya la mano en la pierna a la joven mientras ella sonríe, un gesto de complicidad y de cariño que llama la atención porque la modelo es la actual pareja de Tsitsipas, ahora disputando el Open de Australia. Según los que graban los vídeos y hacen las fotos, ella se vio con este chico en Malibú, California, mientras el tenista juega en tierras australianas.

Stefanos Tsitsipas’ girlfriend caught with another guy while he is playing a Slam😐 https://t.co/3dPn3SHmBv pic.twitter.com/S4PLO7p5fV — ptp (@lgg359) January 19, 2026

La historia de Tsitsipas y Kristen Thoms

Tsitsipas había iniciado recientemente una nueva etapa sentimental junto a Kristen Thoms, una joven tenista con la que había sido visto recientemente en varios torneos internacionales. Aunque ambos han optado por la discreción, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales acabaron confirmando lo que ya era un secreto a voces.

Kristen Thoms no es una desconocida en el mundo del tenis. De origen estadounidense, ha desarrollado su carrera en el circuito profesional y en competiciones universitarias, destacando por su disciplina y su enfoque técnico del juego. Si bien su proyección mediática ha sido hasta ahora mucho menor que la de Tsitsipas, en las redes sociales es muy conocida, y ahora lo es todavía más tras salir a la luz este romance.

Quienes la conocen la describen como una persona reservada, alejada del ruido mediático y muy centrada en su carrera. En sus redes sociales predominan las imágenes de entrenamientos, torneos y momentos de calma lejos de las cámaras, lo que contrasta con la intensa exposición que suele rodear a las grandes figuras del tenis masculino. Precisamente ese perfil bajo habría sido uno de los factores que más ha atraído a Tsitsipas, al que ver esas fotos de su pareja con otro hombre no debe haber gustado demasiado.

Para Tsitsipas, esta nueva relación llegaba en un momento clave de su carrera, en plena madurez deportiva y con el objetivo de consolidarse definitivamente entre los grandes campeones del circuito. El tiempo dirá si esta relación continúa o no, pero las fotos que están circulando en las redes sociales serán difíciles de digerir para el griego, que también tuvo una relación con Paula Badosa, con quien rompió meses atrás tras una segunda etapa juntos.