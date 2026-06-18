Colas kilométricas en Mercadona por la bebida con burbujas más refrescante de este verano

Con el calor que lleva días apretando y las terrazas llenas a cualquier hora, encontrar algo realmente refrescante se ha convertido casi en una misión diaria. No es casualidad que cada verano aparezcan productos que, de un día a otro, acaban colándose en muchas neveras. Y este año, uno de los que más está dando que hablar es una bebida de Mercadona con burbujas que tiene todos los ingredientes para convertirse en un básico.

Se trata de algo sencillo, sin demasiadas pretensiones, pero que encaja perfectamente con lo que apetece cuando suben las temperaturas: algo frío, ligero y con un punto dulce. Y si además tiene burbujas, mejor. Porque al final, en verano, lo principal es encontrar pequeños momentos para refrescarse sin complicarse demasiado. Y entre quedadas con amigos, tardes de piscina o incluso viendo los partidos del Mundial de fútbol que se está disputando ahora, esta bebida está empezando a aparecer cada vez más como opción fácil y rápida. No hace falta pensarlo mucho, simplemente enfriar, abrir y listo.

Mercadona tiene la bebida con burbujas más refrescante de este verano

El producto en cuestión es el Frizzante sabor sandía Piccolo Giovanni, una bebida espumosa de baja graduación que se vende en botella de 750 ml y cuesta 2,35 euros. A simple vista ya llama la atención por su color rosado y su diseño claramente veraniego, pero lo importante viene después.

En nariz recuerda bastante a la sandía fresca, con ese punto dulce que no llega a saturar. En boca es ligera, con burbuja suave y un equilibrio que tira más hacia lo refrescante que hacia lo empalagoso. Eso es clave, porque muchas bebidas de este tipo acaban cansando después de un vaso, y aquí no pasa tanto. Además, al tener sólo 3,9% de alcohol, se queda en un terreno intermedio. No es un refresco, pero tampoco una bebida fuerte. Y eso hace que encaje mejor en planes largos, donde no apetece algo pesado.

Por qué se está viendo cada vez más este verano

Hay varios factores que explican por qué esta bebida está empezando a repetirse tanto. El primero es evidente y tiene que ver con el precio, ya que por 2,35 euros, pocas opciones hay que den tanto juego, sobre todo si se comparte entre varias personas.

El segundo tiene que ver con el momento. Este verano, con el Mundial de fútbol de fondo, muchas reuniones en casa giran alrededor de ver partidos, picar algo y tener una bebida fría a mano. Y aquí este frizzante encaja perfectamente porque no exige nada: no hay que prepararlo ni mezclarlo.

También influye el tipo de sabor. La sandía funciona muy bien en verano porque se asocia directamente al calor, a la playa, a la fruta fría recién cortada. Y eso, aunque sea en versión bebida, suma. Al final, no es sólo lo que es el producto en sí, sino cómo encaja en el día a día. Y en eso, este tipo de bebidas suele tener ventaja.

Cómo tomarlo para sacarle partido

Aquí no hay demasiadas reglas, pero sí pequeños detalles que marcan la diferencia. El principal es la temperatura. Esta bebida gana mucho cuando está muy fría, entre 6 y 8 grados, porque es ahí cuando se nota de verdad ese efecto refrescante. También depende del momento. Funciona bien como aperitivo, pero donde realmente encaja es en situaciones informales: una tarde de calor, una cena sin demasiada preparación o un partido del Mundial con amigos.

Hay quien incluso lo sirve con hielo o le añade alguna fruta, pero en realidad no lo necesita demasiado. De hecho, tal cual, sin complicaciones, es como mejor funciona. Otro detalle es el vaso. Puede parecer una tontería, pero servirlo en copa o en vaso ancho ayuda a que la burbuja se mantenga y a que el aroma se note más. Son pequeños gestos que cambian la experiencia sin esfuerzo.

Una opción sencilla que encaja con el momento

Hay bebidas que funcionan todo el año y otras que dependen mucho del momento. Esta claramente entra en el segundo grupo. En invierno probablemente pasaría desapercibida, pero en verano tiene todo a favor. El calor, las reuniones improvisadas, los planes al aire libre, todo eso hace que se busquen opciones rápidas y agradables. Y ahí es donde este tipo de frizzantes encuentra su sitio.

No es casualidad que aparezcan ahora con más fuerza. Es el momento en el que realmente tienen sentido y como no, éxito, ya que responde a lo que mucha gente busca en verano,algo frío, ligero, barato y fácil de tomar. El Frizzante de sandía de Mercadona cumple con eso sin más, y no intenta ser algo sofisticado ni diferente, y quizá ahí está la clave y el porqué se decide a probarlo y como no, repite. Porque en días de calor, viendo un partido del Mundial o simplemente en una terraza, muchas veces lo que apetece es justo eso, algo sencillo que funcione y que refresque.