Alonso hace un guiño a Mercedes y saca a pasear por Mónaco una reliquia de más de 10 millones de euros

Fernando Alonso ha sido tendencia en los últimos días después de dejar en el aire su futuro en la Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Cataluña celebrado el pasado fin de semana. Para desconectar después de otra carrera aciaga con Aston Martin, el bicampeón del mundo sacó a pasear por las calles de Mónaco un Mercedes CLK-GTR valorado en más de 10 millones de euros. El asturiano ha entregado el coche a la colección Príncipe de Mónaco para que sea expuesto a partir del 22 de junio.

Los rumores sobre la posible retirada de Fernando Alonso o su fichaje por otro equipo siguen pululando en el ambiente mientras en Aston Martin y Honda siguen sin poder dar un coche competitivo al asturiano. La batería del AMR26 volvió a fallar en Montmeló y el último abandono es un buen resumen de lo que está siendo este año para el asturiano. Por ello dejó en el aire su continuidad en el Gran Circo en la previa de la carrera, mientras en las últimas horas se le ha relacionado con Alpine.

Mientras se especula con su futuro, Fernando Alonso ha hecho un guiño a Mercedes sacando a pasear una reliquia por las calles de Mónaco. En las últimas horas se han publicado varios vídeos del bicampeón del mundo conduciendo por las calles del principado un Mercedes CLK-GTR, que está valorado en más de 10 millones de euros.

😍 Fernando Alonso con su Mercedes CLK-GTR por las calles de Mónaco 💎 Tan solo hay 20 unidades como esta en el mundo 🤯 Actualmente está valorado en torno a 15 MILLONES de dólares 💸 En su lanzamiento, batió el Récord Guinness al coche de producción más caro del mundo pic.twitter.com/mZYlv1XZ1Y — Nachez (@Nachez98) June 17, 2026

El Mercedes de Fernando Alonso

El Mercedes CLK-GTR fue creado en los años 90 y salió al mercado en 1998 por un valor de 1,4 millones de euros, lo que le convirtió en el coche de producción más caro del mundo. Además, con el paso de los años ha adquirido un gran valor, ya que estamos hablando de una joya de coleccionista, ya que en su día sólo se fabricaron 25 unidades. Esto ha hecho que en subastas se haya vendido por algo más de 10 millones de euros.

Las prestaciones del Mercedes CLK-GTR cumplen con las características de un cupé que en su día fue creado para competir en Le Mans. Tiene un motor de V12 desarrollado por AMG y que cuenta con 612 CV . Este coche es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y su velocidad máxima es de 320 km/h.

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El motivo de que Fernando Alonso haya sacado a pasear esta reliquia es que la ha entregado a la colección del Príncipe de Mónaco para que sea expuesta a partir de este 22 de junio. El bicampeón del mundo incluso ha compartido una foto en las redes sociales.