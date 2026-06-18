La AEMET emite una alerta por calor extremo y tormentas en 11 comunidades: Galicia será la más afectada

Una alerta por calor extremo la ha activado la AEMET, nos esperan, además, tormentas en 11 comunidades de entre las cuales, Galicia será la más afectada. El tiempo parece que se ha vuelto loco en unos días en los que cada pequeño gesto se hace complicado de hacer. Luchamos para conseguir en cada nuevo paso una serie de actos que cuestan más y más con unas temperaturas que pueden complicarse por momentos.

Este mes de junio lo vamos a recordar por ser de récord con unas cifras que realmente nos tocará tener en consideración en unas jornadas en las que cada gesto se puede ver de una determinada forma. Es hora de saber qué es lo que nos espera con un tiempo que podría acabar siendo el que nos acompañará de cara a un fin de semana de lo más especial. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que podría pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de cambios que serán claves para organizarnos de cara a un fin de semana que ya casi tenemos a la vuelta de la esquina.

Será la más afectada Galicia

Estaremos pendientes de un tiempo que puede ir cambiando por momentos y sin duda alguna se puede convertir en una auténtica pesadilla, lo que tenemos por delante son una serie de cambios que golpearán de lleno, una de las zonas más afectadas por el mal tiempo.

Nos enfrentamos a la llegada de un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a una serie de cambios que acabarán marcando una diferencia importante. Será el momento de apostar claramente por una situación que hasta el momento no sabíamos y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Esta Galicia que tendría que estar al margen de lo que sucede en una península que se está convirtiendo en un horno, recibirá la peor parte del tiempo que llega, con algunas excepciones. Hasta 11 comunidades estarán en alerta, ante una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Tocará prepararse para lo peor, con la mirada puesta a un giro radical en el tiempo y a un calor extremo que puede traer consigo una serie de tormentas que será clave que tengamos en consideración. Lo que puede pasar, es algo para lo que no estamos del todo preparados.

Alerta de la AEMET por calor extremo y tormentas en 11 comunidades

El calor extremo es uno de los grandes enemigos en estos días en los que el verano parece que se convierte en una realidad. Lo que tenemos por delante, son una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden traernos consecuencias inesperadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La influencia de las altas presiones estabilizará el tiempo en buena parte de la Península y Baleares. Habrá cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, el tercio este, Baleares y el Cantábrico oriental. En cambio, en los litorales del norte y de Cataluña se esperan nubes bajas desde la mañana, aunque con tendencia a despejar. A partir del mediodía, se espera el desarrollo el desarrollo de nubosidad de evolución en el interior. Se prevén chubascos y tormentas, con posibles rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, el oeste de la meseta norte y, menos probables, en Extremadura y los Pirineos. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la cornisa cantábrica; descenderán en el litoral atlántico gallego, el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y el oeste de Castilla y León, y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas subirán ligeramente de forma generalizada. Se podrán superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en Mallorca y en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir; en este último podrían llegar a los 40. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos se esperan pocos cambios en las temperaturas».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas en la cordillera Cantábrica, el oeste de la meseta norte y, menos probables, en Extremadura y los Pirineos. Temperaturas máximas que pueden superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en Mallorca y en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general, siendo moderado en el sureste y con posibles rachas muy fuertes en el Estrecho. En el tercio oriental será de componente este y flojo, y en el resto, variable y también flojo. En Canarias el viento será de componente norte, moderado en zonas expuestas».