Previsión del tiempo en Andalucía: cielos despejados con riesgo de tormentas según AEMET

En el conjunto del territorio andaluz, para hoy 18 de junio de 2026, se prevén cielos poco nubosos o despejados, aunque en Sierra Morena podría desarrollarse nubosidad de evolución diurna que traiga consigo chubascos y tormentas ocasionales. Las temperaturas se mantendrán en general estables, mientras que los vientos serán flojos y variables, moderándose en la franja del litoral mediterráneo oriental y el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de junio

Cielo parcialmente nublado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, permitiendo que el sol asome tímidamente tras un manto de nubes. Con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados, el día se presenta cálido y, en general, sin previsiones de lluvia. Sin embargo, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un tanto cargado, especialmente a medida que avanza la jornada. Los vientos del este soplarán de manera constante, alcanzando ráfagas que podrían sorprender en algunas ocasiones.

Ya por la tarde, el calor se intensificará y con la llegada de la hora dorada, cuando el sol se despida a las 21:47, el termómetro marcará sus picos más altos. A pesar de la calidez, la sensación térmica podría incluso elevarse, haciendo recordar que el verano aún se resiste a despedirse. Esta combinación de elementos asegurará que, desde el amanecer hasta el anochecer, Sevilla mantenga su característico encanto bajo un cielo que, aunque a veces se asome tímido, siempre se muestra generoso con su luz.

Córdoba: cielo revuelto con posibilidad de lluvias

Córdoba despierta bajo un cielo revuelto, donde las nubes amenazan con soltar su carga. La brisa, palpable y fresca, anticipa un día de cambios inesperados. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán suaves, rondando los 21 grados, pero el viento comenzará a hacerse sentir, con ráfagas que alcanzarán hasta 45 km/h, creando un ambiente inquietante.

La tarde traerá consigo un marcado contraste, con la posibilidad de lluvias que podrían intensificarse y una sensación térmica que puede alcanzar los 39 grados. La humedad se incrementará, añadiendo peso al aire. Será un día ideal para llevar paraguas y estar preparado para las sorpresas que pueda deparar el tiempo.

En Huelva, cielo despejado y ambiente cálido

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 32 grados. La mañana ofrecerá un ambiente cálido, mientras que por la tarde, la brisa leve de dirección constante acompañará la temperatura, creando un entorno agradable y tranquilizador.

Aprovechar el día para pasear por el centro o disfrutar de una tarde en los parques será una excelente decisión. Sin duda, un momento propicio para disfrutar de las actividades al aire libre y el ambiente relajado de la ciudad.

Cielo despejado y ambiente cálido en Cádiz

La jornada en Cádiz amanece con un cielo despejado y temperaturas que rondan los 23 grados, creando un ambiente agradable en la ciudad. A lo largo de la mañana, se espera que el termómetro suba, alcanzando picos de hasta 30 grados. La sensación térmica podría llegar a ser de 33 grados, por lo que se prevé un ambiente cálido. Con una brisa moderada de viento del oeste a 15 km/h, los gaditanos podrán disfrutar de un día limpio y luminoso.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo un espectáculo de luz durante las casi 15 horas que la ciudad disfrutará de sol, desde el amanecer hasta la puesta de sol a las 21:45. La humedad será moderada, oscilando entre el 30% y el 70%, evitando que el ambiente se torne pesado. Sin probabilidad de lluvia y sin viento fuerte, será un día ideal para salir y aprovechar todo lo que Cádiz tiene para ofrecer.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

En la ciudad de Jaén, la mañana se presenta con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 22 grados, proporcionando un ambiente agradable. A medida que avancemos hacia la tarde, el sol se intensificará, elevando la temperatura hasta los 37 grados, con una probabilidad muy baja de lluvias. Las ráfagas de viento del noreste llegarán a los 10 km/h, ofreciendo un ligero alivio frente al calor.

Aprovecha la jornada para salir y disfrutar del buen tiempo, pero no olvides llevar contigo una botella de agua y una gorra, ¡el sol se hará sentir!

Cielo despejado y chubascos vespertinos en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y una brisa suave del sureste, donde la temperatura matutina se situará en unos agradables 22°C. A medida que avanzamos hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 31°C, con la humedad relativa aumentando hasta el 80%, lo que generará una sensación térmica notablemente cálida.

Sin embargo, se prevé que la tarde nos sorprenda con un cambio en el tiempo, ya que podrían aparecer algunos chubascos intermitentes. Es recomendable llevar un paraguas en caso de que salgas y disfrutar del calor antes de que el viento soplé con más fuerza al atardecer, con rachas que podrían alcanzar los 9 km/h.

Granada: cielos claros y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos claros, brindando un ambiente agradable con temperaturas que rondan los 19 grados. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento térmico, alcanzando los 34 grados por la tarde. La brisa suave del noreste, con ráfagas moderadas, aportará frescura, aunque la sensación térmica puede llegar a ser más intensa, especialmente bajo el sol. Es recomendable vestir ropa ligera y no olvidarse de protección solar para disfrutar de este día espléndido al aire libre.

Almería: cielo despejado y calor marcado

Las primeras horas traen consigo un cielo mayormente despejado, ideal para aprovechar el fresco de la mañana con temperaturas que rondan los 24 °C. A medida que el día avanza, el mercurio subirá hasta alcanzar una calurosa máxima de 34 °C bajo un cielo que se tornará ligeramente nublado en la tarde, con un viento del SO que soplará a 25 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta 55 km/h.

Se prevé un día sin posibilidad de lluvias, pero es recomendable que, al caer la tarde, los almerienses se preparen para un descenso de la temperatura, ya que la noche se presentará más agradable con mínimas de 23 °C. La humedad, que oscilará entre el 20% y el 60%, puede generar una sensación térmica que alcance hasta los 36 °C.