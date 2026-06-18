El día 18 de junio de 2026 trae un cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas máximas en ligero descenso y mínimas sin cambios. El viento soplará de forma floja, girando hacia el sureste por la tarde. En toda la provincia, el tiempo será similar, prometiendo un ambiente agradable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de junio

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde el 28 de octubre nos regala una jornada ideal para disfrutar de sus encantos. La brisa suave del viento, que sopla del este a unos 15 km/h, acariciará la piel, haciendo que la sensación térmica alcance los 30 grados. La humedad, algo elevada pero sin llegar a ser incómoda, le dará un toque especial a la calidez, mientras que el sol, que asomará por el horizonte a las 06:17, iluminará la ciudad hasta que se despida a las 21:27.

A primera hora, los 21 grados invitarán a comenzar el día con buena energía y sin miedo a las precipitaciones, ya que no se espera lluvia. A medida que el día avanza, las temperaturas subirán, alcanzando un agradable pico de 28 grados por la tarde. Con un cielo despejado que predominara en todas las horas, será un día perfecto para pasear por las calles de la ciudad y disfrutar del ambiente cálido de esta jornada otoñal encantadora.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con nubes y viento

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat arranca con un viento que parece susurrar en las calles, llevando consigo un aire fresco que anticipa cambios. El cielo se presenta cubierto, una pantalla gris que avanza lentamente mientras la brisa comienza a fortalecer su abrazo. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas oscilen entre los 20 y 29 grados, pero la llegada de nubes oscuras promete un ambiente inestable.

Mientras el sol se alza, la mañana se mantendrá relativamente tranquila, pero la tarde trae consigo ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h, junto con una notable humedad. Es un momento en el que el paraguas puede convertirse en el mejor aliado, sobre todo ante la posibilidad de lluvias intensas que pueden sorprender a cualquier despistado. Un día perfecto para no olvidarse de la bufanda y estar preparado para los caprichos del tiempo.

Cielo parcialmente nublado y cálido en Badalona

Este viernes amanecerá en Badalona con cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 20°C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 31°C. A medida que avancen las horas, el termómetro se elevará, marcando una máxima de 29°C. No se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y sin sobresaltos. La brisa será ligera, con vientos que soplarán desde el este a 15 km/h.

En la tarde, aunque las temperaturas se mantendrán confortables, la humedad alcanzará niveles altos, lo que podría dar una impresión de un ambiente algo pesado. El sol asomará desde las 06:17 y se despedirá a las 21:27, brindándonos más de 15 horas de luz para disfrutar de un día hermoso en la ciudad.

Cielo ligeramente nublado y brisa suave en Sabadell

La jornada presenta un tiempo mayormente estable, con un cielo ligeramente nuboso que no amenazará con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 32 grados, con una brisa suave del sureste que podría aportar algo de frescura en las horas más cálidas, pero sin ser motivo de preocupación.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, ya que la atmósfera se mantendrá tranquila y agradable. Aprovechen para salir y respirar un poco de aire fresco mientras se disfruta de este tiempo favorable.