Así es ‘Casa Vaca’, el chalet de María Pombo en Cantabria

La influencer María Pombo nos abre las puertas de su nueva casa ‘Casa Vaca’, un espacio donde cada rincón refleja su gusto por la decoración y el diseño. Con un ambiente cálido y moderno, la vivienda se ha convertido en un auténtico refugio para ella y su familia. Desde los detalles arquitectónicos hasta la elección de los muebles, todo ha sido cuidadosamente seleccionado para crear un hogar que combina elegancia y comodidad. ¡Descubre todos los secretos detrás de su nuevo hogar y cómo ha logrado hacer de este lugar un sueño hecho realidad!

La influencer ha sido acusada de ser «una niña pija», especialmente tras la compra de su nueva casa en Cantabria, la cual ha mostrado a sus seguidores. Ante las críticas, María ha decidido defenderse, asegurando que todo lo que ha logrado ha sido gracias a su esfuerzo y dedicación. Aunque se especula que proviene de una familia acomodada, ella subraya que sus padres siempre han sido trabajadores que han hecho todo por sacar adelante a sus hijos.

Dónde esta ‘Casa Vaca’, la nueva casa de María pombo

La nueva casa de María Pombo, bautizada como ‘Casa Vaca’, es un reflejo perfecto de su estilo personal y su amor por el diseño. Ubicada en la hermosa región de Cantabria, este chalet se ha convertido en el refugio ideal para la influencer y su familia. Con una decoración que mezcla modernidad y calidez, cada espacio ha sido cuidadosamente diseñado para crear un ambiente acogedor y elegante. Desde sus amplios ventanales que inundan de luz natural las estancias, hasta los detalles únicos en la elección de materiales y muebles, ‘Casa Vaca’ es mucho más que una vivienda; es el resultado de un proyecto lleno de dedicación y personalidad, que refleja el buen gusto de María. Un hogar pensado para disfrutar de la tranquilidad y la belleza natural de su entorno sin perder de vista el confort y el estilo.

Al cruzar la puerta de entrada, los invitados son recibidos por un imponente salón en el que destacan los tonos blancos y verdes, junto con elegantes acabados en madera. María y Pablo han decidido conservar varios muebles de su antigua residencia en Madrid, renovándolos a través de retapizados y restauraciones para darles un aire fresco. «Queríamos aportar un toque personal y cercano», explica María, orgullosa de cada detalle, con cuadros grandes y llenos de color que adornan las paredes y completan la atmósfera acogedora del espacio.

La cocina, el rincón preferido de María, resalta por su combinación de colores en blanco, verde y detalles en madera, con un suelo de mosaicos cerámicos que le da un toque único. En el jardín, un majestuoso olivo milenario se convierte en el punto focal, siendo el epicentro de una tradición familiar anual en la que piden suerte y buena salud. “Este olivo es muy especial para nosotros”, comenta Pablo.

Una casa familiar pensada para los más pequeños

María Pombo y su esposo Pablo han diseñado su nueva casa con una clara intención: crear un espacio acogedor y funcional para sus hijos y primas. Han pensado en todo detalle, desde un cuarto con literas donde Martín, Vega y sus primas puedan compartir momentos de diversión, hasta habitaciones de invitados que ofrecen comodidad y estilo. La joya de la casa es la habitación principal, inspirada en un safari africano, que refleja el gusto por la aventura y la naturaleza.

La nueva casa de María Pombo

El hijo mayor de María Pombo y Pablo Castellano ha sido el encargado de ponerle nombre a esta propiedad. A partir de ahora se llama ‘Casa Vaca’. ¿El motivo? El nuevo hogar de la influencer se encuentra en plena naturaleza y está caracterizado por unos amplios ventanales que dan al campo, donde pueden verse los animales que merodean por la zona. Pombo considera un privilegio haber conseguido comprar un inmueble de estas características, de hecho el objetivo es que el resto de su familia adquiera propiedades cerca para que el clan pueda pasar en Cantabria los periodos vacacionales.

María, en una de sus publicaciones, escribió: «Ver la puesta de sol desde el sofá de la casa de tus sueños». Acompañó estas palabras desde una fotografía tomada desde el nuevo salón de su casa de Cantabria. Como no podía ser de otra forma, no ha dejado nada a la improvisación y ha contratado a los mejores profesionales para ayudarle a decorar las estancias. Predominan los tonos neutros, pero ha introducido pequeños toques de color que resultan muy llamativos. La influencer es imagen de empresas muy importantes, por eso todas las imágenes que publica están cuidadas al detalle.

Pombo asegura que Pablo Castellano le ayuda a tomar las decisiones importantes, por eso él también ha participado activamente en la reforma que han hecho en su nuevo chalet. Han intentado conservar la esencia de la propiedad, pero haciendo varios cambios que les han ayudado a crear unos espacios tan elegantes como originales. Lo mejor de todo es que Martín, el primogénito de la influencer, también ha formado parte de este proyecto creativo. Ha sido el encargado de bautizar el nuevo hogar de los Pombo y se ha inspirado en la naturaleza que rodea la zona.

Como fué la reforma de ‘Casa Vaca’

A pesar de que María Pombo había centrado todos sus esfuerzos en sacar adelante su proyecto de hogar soñado, quedaban muchas cosas por hacer. La influencer se sinceró con sus seguidores y explicó que la casa no estaría completamente terminada hasta dentro de unos meses. “Va un poco más lento, pero para este verano ya estará”, comentó recientemente. Su plan era mudarse durante las vacaciones estivales para disfrutar plenamente de su familia, especialmente porque, durante el resto del año, tanto ella como sus hermanas estaban sometidas a una gran presión laboral. Por eso, necesitaban establecer periodos de descanso para recargar energías antes de retomar sus compromisos profesionales.

Lo más reciente que hizo Pombo en televisión fue su participación en Planeta Calleja, donde, por fin, tuvo la oportunidad de mostrar su faceta más desconocida. Hasta ese momento, en redes sociales, solía centrarse en hablar sobre su nueva casa, sus proyectos y temas relacionados con su carrera profesional. «Me considero una persona vergonzosa, humilde dentro del mundo en el que estoy. Lo que más me molesta de las redes es que existe un personaje de María Pombo que no soy yo, y me definen de una manera que no me representa”, confesó con visible incomodidad.

Sin embargo, hay una crítica que no le afecta en absoluto, e incluso le agrada. A María no le molesta que la llamen “pija” y asegura que está «encantada» con esa percepción que una parte del público tiene de ella. Por eso, sigue creando el contenido que la ha llevado al éxito sin considerar un cambio de rumbo, consciente de que las críticas siempre estarán presentes, haga lo que haga.