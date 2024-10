¿Quién es María Pombo? Su edad, dónde vive, su familia, su marido, sus empresas y su documental. María Pombo, nacida el 17 de octubre de 1994, es una de las influencers más reconocidas y queridas de España. Su éxito en las redes sociales la ha convertido en un referente para millones de jóvenes, especialmente en plataformas como Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores. Conocida por su estilo de vida, su familia y sus empresas, María ha logrado diversificar su carrera y consolidarse no sólo como creadora de contenido, sino también como empresaria de éxito. A lo largo de los años, su presencia en redes ha crecido, y hoy en día es imposible hablar del panorama influencer sin mencionar su nombre.

El impacto de María Pombo va más allá de lo digital. Sus seguidores valoran su cercanía y naturalidad, aspectos que ella ha sabido mantener a lo largo del tiempo, incluso cuando su vida privada se ha expuesto en los medios. Desde su relación con el futbolista Álvaro Morata hasta su matrimonio con Pablo Castellano, su historia ha sido seguida de cerca por el público. Hoy en día, además de su faceta como madre, empresaria y creadora de contenido, María protagoniza una docuserie que ha sido un éxito rotundo y que le ha permitido mostrar su día a día y como no, a toda su familia al completo. Tanto la formada con su marido, como la familia de la que viene con sus hermanas, siendo también protagonistas. Conozcamos entonces mucho más sobre María Pombo, su vida, su familia, éxitos y mucho más.

¿Cuántos años tiene?

María Pombo nació el 17 de octubre de 1994, lo que significa que actualmente tiene 30 años. A pesar de su juventud, ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes de las redes sociales en España y ha llevado su carrera mucho más allá del mundo digital. Su capacidad para conectar con su audiencia y mantenerse auténtica ha sido clave en su éxito.

¿Dónde vive María Pombo?

Actualmente, María Pombo reside en una lujosa villa ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Esta propiedad, valorada en casi dos millones de euros, fue comprada por María y su marido, Pablo Castellano, en 2022, y reformada por completo por la empresa de Pablo, Grupo Acharray. La vivienda cuenta con dos plantas y un amplio jardín con piscina, además de un estilo decorativo minimalista y cálido que refleja el buen gusto de la pareja. El chalet cuenta con 620 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.331 metros cuadrados. La podéis ver en el siguiente vídeo:

Además de su residencia principal en Madrid, María y su familia poseen otras dos propiedades: una villa rural en Adrados, Segovia, donde disfrutan de escapadas tranquilas, y una casa en Cantabria, su lugar favorito de verano. Esta última es conocida como Casa Vaca, un refugio muy especial para María, donde se casó y donde la familia Pombo pasa momentos inolvidables.

En sus redes anunció el proyecto para esta casa, y una vez acabado, mostró como es Casa Vaca con este increíble «house tour».

Su relación con Álvaro Morata

Antes de conocer a su actual marido, María Pombo mantuvo una relación sentimental con el futbolista Álvaro Morata. La pareja comenzó a salir en 2014, cuando María tenía 19 años y Morata 21. Su romance fue muy comentado en los medios, y ambos aparecían juntos en eventos públicos y partidos del Real Madrid. Sin embargo, la relación terminó en 2015, un hecho que María ha confesado que le causó tristeza en su momento.

Su boda y su actual marido

María Pombo conoció a su actual marido, Pablo Castellano, en 2015, poco después de romper con Morata. Tras cuatro años de noviazgo, Pablo le propuso matrimonio en un lugar especial de Cantabria, con una romántica pedida que incluyó una «invitación de boda» sorpresa. La pareja contrajo matrimonio el 22 de junio de 2019 en una ermita en Cantabria. Juntos, han formado una familia y tienen dos hijos: Martín, nacido en diciembre de 2020, y Vega, su segunda hija, nacida en junio de 2023.

Las hermanas de María Pombo: Marta, Lucía y Gabriela

María Pombo es como decimos, una reconocida influencers, per sus hermanas no se quedan atrás. Tiene dos hermanas Marta y Lucía y también Gabriela, aunque esta no es su hermana biológica.

Marta Pombo

Marta es la hermana mediana de María y también ha logrado una carrera como influencer. Cofundadora junto a María de la marca de ropa Tipi Tent, Marta de 32 años ha compartido su vida con sus seguidores, incluyendo momentos difíciles como su divorcio en 2021 y también los más felices, como su boda en octubre de 2023 con Luis Zamalloa, con quien ha tenido a su primera hija, Matilda.

Lucía Pombo

Lucía es la hermana mayor (34 años) y se dedica tanto a las redes sociales como a su profesión de piloto comercial. En Instagram, comparte su día a día con sus seguidores, mostrando sus viajes y su vida junto a su marido, Álvaro López Huerta. Aunque no tiene la misma presencia que sus hermanas en redes, cuenta con más de 400.000 seguidores.

Gabriela Pombo

Gabriela, conocida como «la cuarta hermana» de las Pombo, es en realidad Gabriel Toral, hija de Marcia, quien ha trabajado con la familia desde que las hermanas eran pequeñas. Gabriela ha crecido junto a ellas y es considerada parte de la familia. Al igual que sus «hermanas», Gabriela también está adentrándose en el mundo de las redes sociales.

Así son los hijos de María Pombo: Martín y Vega

María Pombo es madre de dos hijos: Martín, nacido en 2020, y Vega, nacida en 2023. Desde el nacimiento de Martín, María ha compartido su experiencia como madre en redes sociales, destacando lo mucho que disfruta de esta faceta de su vida. Ambos niños han sido protagonistas en muchas de sus publicaciones, especialmente en stories donde muestra momentos cotidianos con ellos.

¿Por qué se hizo famosa María Pombo?

María Pombo comenzó a ganar popularidad en redes sociales en 2014, durante su relación con el futbolista Álvaro Morata. Sin embargo, ya había tenido sus primeras experiencias como modelo para marcas como Abercrombie&Fitch. A lo largo del tiempo, ha sabido capitalizar su presencia en redes para crear una carrera sólida como influencer y empresaria.

Trayectoria en redes sociales: su Instagram

Con más de tres millones de seguidores, María Pombo ha sabido construir una comunidad fiel en Instagram. Sus publicaciones, que combinan moda, estilo de vida y momentos familiares, han hecho que se mantenga en la cima de los creadores de contenido en España.

‘Pombo’: su documental

María protagoniza el documental Pombo, disponible en Prime Video, donde muestra su vida de una manera íntima y sin filtros así como parte de la vida del resto de su familia. La serie ha sido un éxito desde su estreno en 2023, y en octubre de 2024 anunció el estreno de una nueva temporada (tercera).

Los negocios de María Pombo

María no solo se ha dedicado a las redes sociales, también ha incursionado en el mundo empresarial. Es fundadora de varias marcas, entre ellas:

La Martinuca

Uno de los proyectos más innovadores y sorprendentes de María Pombo es La Martinuca, una cadena de restaurantes que se ha especializado en ofrecer un plato icónico de la cocina española: la tortilla de patatas. Lo que comenzó como una idea sencilla durante la pandemia, ha crecido hasta convertirse en un negocio consolidado, con varios locales en Madrid y, recientemente, una expansión a Barcelona. El éxito de La Martinuca radica en la receta tradicional de tortilla, que fue un hit entre los seguidores de María, quienes se enamoraron de la receta de la abuela de Víctor Naranjo, socio en este proyecto.

El modelo de negocio inicial fue un servicio de pedidos online, pero ante la alta demanda, los fundadores decidieron abrir locales físicos, donde no sólo se puede degustar la famosa tortilla, sino también otros platos tradicionales. La marca ha encontrado su espacio dentro del competitivo mundo gastronómico, y sigue expandiéndose gracias a la popularidad que María aporta con su influencia.

Tipi Tent

El primer paso de María Pombo en el mundo de la moda fue con Tipi Tent, una marca que cofundó en 2015 junto a su hermana Marta y su entonces cuñado, Luis Giménez. Tipi Tent se especializa en moda para el día a día, con un estilo casual pero moderno, diseñado para personas jóvenes que buscan diferenciarse. La ropa de Tipi Tent destaca por ser versátil, con prendas que se adaptan tanto a situaciones cotidianas como a ocasiones especiales, algo que conecta muy bien con el estilo personal de María, siempre elegante pero accesible.

Name the Brand

En 2019, María Pombo decidió dar un paso más allá en la industria de la moda lanzando Name the Brand, una marca de ropa que desde el principio capturó la esencia de la influencer. Lo que hace única a esta marca es su enfoque en colecciones temáticas de edición limitada, lo que crea un sentido de exclusividad y urgencia entre sus seguidores. Los diseños de Name the Brand están pensados para mujeres jóvenes que quieren sentirse a la moda pero sin renunciar a la comodidad.

La primera colección, llamada «Iconic», fue un éxito rotundo, seguida de otras colecciones populares como «New Beginnings» y «The Summer of Love». María involucra a sus seguidores en la toma de decisiones, como cuando realizó una encuesta en Instagram para elegir el nombre de la marca, lo que refuerza la conexión con su audiencia. El éxito de Name the Brand no solo se refleja en ventas, sino también en su popularidad entre otras influencers y celebridades.

Suave Fest

En el año 2021, María Pombo sorprendió a sus seguidores con un nuevo proyecto: Suave Fest, un festival de música que celebra los mejores éxitos del reggaetón antiguo. El evento, celebrado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, reunió a miles de personas para disfrutar de una experiencia única, donde la música y la diversión fueron los protagonistas. A pesar de que la primera edición del festival recibió críticas por algunos problemas organizativos, María se disculpó públicamente y se comprometió a mejorar en futuras ediciones. En la actualidad, ya se han celebrado seis ediciones, la última de las cuáles tuvo lugar el pasado mes de septiembre con la actuación estelar de Juan Magán.

¿Cuánto cobra María Pombo al mes?

Se estima que María Pombo gana alrededor de 100.000 euros mensuales a través de sus publicaciones y colaboraciones en redes sociales, lo que la convierte en una de las influencers más cotizadas de España. A ese montante además habría que sumarle lo que gana a través de sus negocios, aunque la cifra se desconoce.