La Champions cierra su primera jornada: el Como debuta a lo grande, United y Bayern golean y el Lens remonta

La fase de liga de la Champions League 2026-2027 ya ha finalizado su primera jornada. Larga y repleta de partidos, resultados abultados y con algún partidazo, se dejó para el final el regreso a lo grande del United, la primera de muchas goleadas del Bayern y la puesta de largo del Como más español que italiano de Cesc Fábregas. Seis partidos con los que se despide la máxima competición hasta bien metidos en octubre, puesto que también se jugó un Slavia-Lens y, antes, un PSV-Shakhtar y un Fenerbahce-Roma.

La jornada comenzaba con dos empates en sus primeros partidos, los del horario vespertino de las 18:45 horas. No son horas para jugar la Champions, debieron pensar los desubicados aficionados del Fenerbahce, a los que se les había olvidado la música de las estrellas tras 18 años de ausencia. En su regreso, 1-1 en casa ante una Roma que también se había perdido en su camino hacia la máxima competición, hasta reencontrarse con ella siete años después.

Quien sigue siendo habitual en ella, y tiene mérito, es el Shakhtar. A Eindhoven les llevaba el primer encuentro y allí estuvieron a punto de ganar. Sergiño Dest lo evitó, empatando el partido para el PSV, con un disparo raso en la primera parte, puesto que había adelantado a los ucranianos Gleiker Mendoza.

Goleadas y remontada

El Como se estrenó en su estadio, el Giuseppe Sinigaglia, tras una obra exprés de la que bien podría aprender algún equipo español para no tener que jugar en el exilio. Y vaya debut. Los de Cesc golearon por 4-1 a un Leipzig que apenas hizo acto de presencia durante unos minutos en la primera mitad, cuando ya caían 1-0. Baturina fue el gran líder de los italianos, donde también destacaron Luis Milla, Nico Paz y Assane Diao, que marcó.

Otro cuatro le calzó el Manchester United a la cenicienta Sabah. El majestuoso Old Trafford fue de todo menos un teatro de los sueños para los azeríes, que se fueron superadísimos al descanso, perdiendo por 3-0. Bajaron el ritmo los red devils en el segundo tiempo, donde sólo marcaron un tanto más para regresar a la máxima competición con un 4-0.

Y aguantó como un grande el Bodo/Glimt un asedio en Múnich. Eso sí, hasta el descanso. Empataron a cero gracias a la actuación de su portero, que se fue lesionado al vestuario. A partir de ahí, el Bayern sacó el rodillo para endosarle una manita en la segunda mitad, con doblete tardío de Olise.

El partidazo se vio en Praga. Allí, el Slavia recibía a un Lens que parece crecido en la Ligue 1 y que, como suele pasar con los clubes franceses, pareció por momentos descomponerse en Europa. 2-1 caían en el minuto 90′ y terminaron dándole la vuelta al encuentro en el descuento para ganar 2-3.