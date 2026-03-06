Uno de los hombres fuertes de la SEPI investigada por la Justicia, José Ángel Partearroyo, el que validó los rescates de Air Europa y Plus Ultra, ha sido despedido de la compañía en la que el Gobierno inyectó otros 45 millones: Global Exchange. Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que añaden que la causa de la salida podría ser la próxima imputación de este ejecutivo.

Partearroyo era director de participadas de la SEPI y uno de los hombres de confianza de Vicente Cecilio Fernández Guerrero, presidente del holding público en la sombra y protegido de María Jesús Montero cuando se produjeron los rescates de las aerolíneas en plena pandemia. En esos momentos, al no ostentar Fernández Guerrero la presidencia oficialmente, ésta recayó en funciones en el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora Toro.

Como ha venido informando OKDIARIO, los rescates de Plus Ultra con 53 millones de dinero público y de Air Europa con 475 (ambas operaciones investigadas en los tribunales) fueron ordenados desde el Gobierno de Pedro Sánchez, y la SEPI se limitó a ejecutar sus órdenes.

Ahora bien, para justificar la operación, era preceptivo que el holding empresarial del Estado emitiera informes jurídicos y financieros que validaran estas inyecciones. Y ahí es donde entraba Partearroyo, que encargó esos informes a asesores externos y los presentó al consejo de la SEPI para su aprobación y que pudieran cumplirse las órdenes de Moncloa. De hecho, tras el rescate, ocupó un sillón en el consejo de Air Europa en representación de la SEPI.

Partearroyo también influyó, siempre según las fuentes, en el rescate de Global Exchange (nombre comercial de Eurodivisas S.A.), una compañía de cambio de establecimientos de cambio de moneda en los aeropuertos domiciliada en Salamanca, de donde es natural este directivo.

Aquel rescate fue muy controvertido al incumplir formalmente las normas del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, al igual que el de Duro Felguera. Dichas normas prohibían expresamente rescatar entidades financieras (aparte de que no se podía calificar de «estratégica»), pero el de Global Exchange se justificó porque, al estar cerrados los aeropuertos, no podía ejercer su actividad.

Fichado y despedido

Cuando Belén Gualda llegó a la presidencia de la SEPI en marzo de 2021, destituyó a otro de los hombres de Montero, Miguel Ángel Santiago (el «testaferro» de Fernández Guerrero) y también indicó la puerta de salida de Partearroyo. Y éste encontró acomodo precisamente en Global Exchange, que le nombró director financiero pese a su nula experiencia en este campo; él tiene formación jurídica.

Ahora, acaba de ser despedido de ese cargo, informan las fuentes citadas, en plena investigación penal de la antigua cúpula de la SEPI por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Eurodivisas es una entidad supervisada por el Banco de España, y cabe recordar que las normas de honorabilidad del BCE (Banco Central Europeo) no permiten tener consejeros ni directivos imputados por delitos penales. De ahí que se sospeche que Partearroyo se encuentra en esta situación; como publicó este periódico, siete altos cargos de la SEPI y de empresas participadas están imputados en la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario.