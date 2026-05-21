La alcaldesa de Getafe lleva a 40 jóvenes de vacaciones por la «ruta del exilio» para adoctrinarles sobre la República

El Gobierno de Getafe, formado por una coalición entre PSOE, Podemos y Más Madrid, ha financiado las vacaciones de 40 jóvenes de entre 16 y 17 años para que conozcan los llamados «lugares de memoria» del exilio republicano en el País Vasco, Navarra, Cataluña y el sureste de Francia. La iniciativa, de nombre Ruta al Exilio: Besar el pan, ha sido promovida por la asociación Getafejoven, un organismo dependiente del Ayuntamiento, en lo que ya constituye la séptima edición de un programa que acumula años de financiación pública.

El objetivo declarado de la ruta es dar a conocer a los jóvenes getafenses los escenarios del exilio republicano, sufragada por varias administraciones públicas como el Ministerio de Juventud e Infancia, el Gobierno de Navarra y el propio Ayuntamiento de Getafe.

A pesar de que la organización anuncie que el coste es completamente gratuito para los participantes, estos deberán abonar de su bolsillo el desplazamiento de ida y vuelta al punto de inicio de la ruta. El resto del viaje lo asumen íntegramente las instituciones públicas implicadas, sin que los ciudadanos que lo financian con sus impuestos hayan sido consultados al respecto.

La justificación oficial del programa no puede ser más reveladora. La organización ha señalado que la ruta pretende dar a conocer «qué soberanía alimentaria podemos anhelar como sociedad y qué ha cambiado en nuestra relación con el hambre». También quiere «poner en valor historias, recetas y canciones que nos hablan de un país que no dejó de resistir».

Las actividades de la ruta son, en apariencia, las de cualquier campamento de verano: talleres en grupo, deportes o acampadas. Sin embargo, todo ello se desarrolla bajo un contexto estrictamente republicano que impregna cada jornada y que da al programa una narrativa unilateral y sesgada sobre la Guerra Civil española, sin que los menores participantes tengan acceso a perspectivas alternativas o visiones más equilibradas del conflicto.

Desde el PP de Getafe han acusado al Gobierno municipal de gastarse el dinero de los contribuyentes en hacer «propaganda ideológica» a través de esta ruta, denunciando que se utiliza a menores como destinatarios de un adoctrinamiento financiado con fondos públicos.

El Ayuntamiento, por su parte, ha rechazado estas críticas y se ha limitado a defender la iniciativa, calificándola de «experiencia cultural y educativa». A pesar de las críticas de la oposición, 40 jóvenes empezarán la ruta el próximo 15 de julio de manera gratuita y financiada por los servicios públicos.