Hoy, 20 de mayo de 2026, en toda la provincia de Bilbao predominarán los intervalos de nubosidad alta al final del día, con brumas y bancos de niebla en las zonas elevadas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, salvo en la costa donde descenderán levemente. Un viento flojo del norte acompañará esta jornada. A continuación, te presentamos la previsión del tiempo en Bilbao, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y temperaturas agradables

El cielo de Bilbao se despereza a primera hora con un tono claro que invita a disfrutar de la jornada. Los termómetros marcan unos agradables 15 grados y la brisa suave, que sopla del este a 15 km/h, le añade frescura al ambiente. No se espera lluvia, lo que permitirá que la mañana se desarrolle en un espléndido vaivén de luz y sombra, con una humedad que, aunque alta, no llega a ser agobiante.

Ya por la tarde, el sol se mostrará más decidido, alcanzando una temperatura máxima de 25 grados. Sin embargo, la humedad también subirá, creando una sensación térmica cálida y a veces un poco pesada. La tarde se presentará con un cielo ligeramente nublado, pero siempre con margen para disfrutar al aire libre hasta que el sol se esconda pasadas las nueve y media, dando paso a una noche fresca con temperaturas alrededor de los 14 grados.

Cambio de nubes y viento fuerte en Baracaldo

El amanecer en Baracaldo se presenta con un aire de inquietud, como si el cielo estuviera a punto de revelar secretos ocultos. Las nubes grises se agrupan, anticipando un día de condiciones cambiantes, con un viento que ya comienza a susurrar entre los árboles y calles. Las temperaturas oscilan entre 14 y 24 grados, pero la sensación térmica podría variar considerablemente con el paso de las horas.

Por la mañana, el cielo muestra un tono más claro, mientras la temperatura alcanza su punto máximo, pero será por la tarde cuando el tiempo se tornará volátil. Se prevén fuertes rachas de viento de hasta 30 km/h y un aumento de la humedad, llegando al 90%, que harán del ambiente algo agobiante. Mejor llevar paraguas y abrigarse, pues este día promete ser una experiencia memorable y algo desapacible.

Guecho: día fresco con brisa suave

A primera hora, Guecho despierta con una suave brisa y temperaturas frescas que rondan los 15°C. El cielo se presenta parcialmente nublado, ofreciendo un contraste agradable con la luz del sol que comienza a asomarse a las 06:43. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 21°C por la tarde, aunque la sensación térmica puede ser un poco más cálida. No se espera lluvia en todo el día, lo que promete unas horas de luz hasta las 21:34 muy agradables.

Con un viento que sopla del este a una velocidad media de 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, es recomendable estar atento a la ropa que elijamos hoy. La humedad, que tendrá picos del 90%, hará que el ambiente se sienta un poco pesado, sobre todo por la tarde. En resumen, hoy será un día fresco y variable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre en compañía de amigos o familiares.

Santurce: cielo parcialmente nublado y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable con un cielo parcialmente nublado, lo que brinda ese toque fresco, especialmente durante la mañana. La temperatura oscilará entre los 14 y los 22 grados, con leves brisas provenientes del este, creando un ambiente agradable para disfrutar el día.

Es una jornada ideal para pasear, ya que el ambiente tranquilo favorece las actividades diarias al aire libre. Si decides salir, no olvides disfrutar de los pequeños momentos que ofrece esta hermosa ciudad.

Cielos despejados y ambiente agradable en Basauri

Este miércoles en Basauri amanecerá con cielos mayormente despejados y una temperatura mínima de 13 grados, lo que generará una sensación agradable al iniciar la jornada. A medida que avance el día, el sol tomará protagonismo y la temperatura se elevará hasta alcanzar los 25 grados por la tarde, con un ligero viento del noreste que aportará frescura.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, invitando a disfrutar del exterior. Una recomendación: aprovecha para salir y disfrutar del sol, pero recuerda llevar contigo algo ligero para las mañanas frescas y no olvides los gafas de sol. ¡Un día bonito por delante!