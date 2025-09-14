El Gobierno socialista de Getafe acumula dos años sin presentar resultados ante la Cámara de Cuentas

El Gobierno municipal de Getafe, gobernado por la socialista Sara Hernández, lleva ya dos años sin presentar los números del Ayuntamiento y las empresas públicas a la Cámara de Cuentas. «Es una falta de transparencia de la alcaldesa, que no quiere explicar ni informar sobre su gestión ni dar detalles sobre dónde va a parar el dinero público», ha denunciado el Partido Popular del municipio.

Según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, a fecha de febrero de 2025, el Ayuntamiento aún no había presentado la documentación relativa al año 2023. Las cuentas de 2024, que tendrían que haberlas presentado este año, tampoco las han llevado aún al pleno, colocando así a Getafe como el único de los grandes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que no ha presentado sus cuentas.

«Mientras la alcaldesa de Getafe nos persigue a todos los vecinos para que paguemos los impuestos y encima nos impone la zona de bajas emisiones (ZBE) y la nueva tasa de basuras, ella incumple su obligación de rendir cuentas y dar transparencia a su gestión en el Ayuntamiento de Getafe», ha dicho Antonio José Mesa, portavoz del PP de Getafe.

Solamente para poder aplicar la nueva tasa de basuras impuesta por Pedro Sánchez, la alcaldesa se ha gastado 12 millones de euros en los nuevos contenedores y camiones para aplicar este impuesto. En Getafe, el llamado basurazo supondrá hasta 200 euros por hogar y van a empezar a cobrarlo este mes de septiembre.

En cuanto a la zona de bajas emisiones, desde su inicio el Ayuntamiento ha puesto más de 7.000 multas, de las que 1.500 se han aplicado a vehículos que sí estaban autorizados, debido al caos en la gestión de la ZBE. Las multas por infracción son de 200 euros, pudiendo incrementarse un 30% en caso de reincidencia en un año.

Contratos irregulares

Ya en el año 2021, la Cámara de Cuentas halló 295.745 euros en «contratos irregulares» de la alcaldesa socialista de Getafe.

«Se han localizado facturas que acreditan la prestación de servicios sin cobertura contractual por haber expirado el plazo de vigencia del contrato y no haberse celebrado un nuevo contrato con el mismo objeto, en contra de lo previsto en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que prohíbe la contratación verbal», reflejaron entonces los fiscalizadores.

En concreto se señalaron contratos sobre gestión del punto de encuentro familiar (23.220 euros), servicios de educación social para familias en situación vulnerabilidad (70.343 euros), mejora de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas y láminas de agua (54.265 euros), suministro combustible para vehículos del parque móvil (93.652 euros) y trabajos relativos a reformas y derribos de la red semafórica (93.652 euros).

En aquel momento, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid llegó a detectar que «con excepción de los expedientes para la contratación de obras, el resto carecen de un estudio económico que permita conocer con precisión cómo se ha calculado el presupuesto de licitación y, en consecuencia, verificar si es adecuado al mercado, según lo dispuesto en la normativa legal vigente».

Ahora, los populares temen que el motivo de este retraso para presentar las facturas sea también porque exista la posibilidad de encontrar irregularidades en las cuentas del Ayuntamiento de Sara Hernández.

«La alcaldesa está ocultando qué hace con el dinero público de todos los getafenses. Nos preguntamos qué oculta para tanto oscurantismo», dicen desde el PP. Y añaden, «¿Por qué oculta su gestión? Qué curioso que esta falta de transparencia coincida con la aparición de la trama de Santos Cerdán en Getafe que hemos conocido, en relación a la contratación de las pantallas acústicas de la A-42 en el barrio de La Alhóndiga, y de la cual la alcaldesa se negó a dar explicaciones en el Pleno». La sombra de la duda se cierne sobre la gestión de Sara Hernández.