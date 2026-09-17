Alerta para los dueños de mascotas: el INE confirma una subida histórica del 5% en el precio del veterinario

Para numerosos dueños de animales de compañía acudir a la consulta del veterinario supone un gran resentimiento para su bolsillo. Este servicio tiene uno de los precios por atención y medicación más altos. En el caso de España, se confirma que continuarán teniendo esos precios, llegando a alcanzar un máximo histórico.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) lo confirman y detallan que ir al veterinario y otros servicios se ha encarecido un 5% el pasado mes de agosto con respecto al del año 2025. Una subida que se ha ido intensificando los últimos meses y afecta sobre todo a los perros, gatos y otros animales domésticos. A esto hay que sumarle que la subida de los servicios veterinarios se sitúa por encima de la inflación general.

La subida del precio

Los datos del IPC muestran que los servicios veterinarios y otros para mascotas registraron en agosto una subida interanual del 5%, frente al 4,9% registrado en julio. Este dato representa un nuevo máximo en la serie y conforma el encarecimiento de este tipo de servicio. En junio, la subida interanual fue de un 4,8%, lo que muestra una progresión al alza durante los meses de verano. Por eso, la evolución de la subida de estos precios se focaliza en la importancia de las familias que tienen animales a su cargo, porque una visita al veterinario podría implicar diferentes gastos adicionales, desde pruebas diagnósticas hasta tratamientos o medicamentos.

Los datos del INE

El aumento del precio de los servicios que ofrecen los veterinarios se entrelaza con los productos relacionados con las mascotas. El pasado mes de agosto, los productos para animales domésticos registraron un incremento interanual del 1,2%, muy por debajo del 5% correspondiente a los servicios. Los datos que ofrece el INE muestran la evolución total de los precios incluidos en esta categoría y no significa que todas las clínicas veterinarias hayan aumentado sus tarifas un 5%, sino que el coste de una consulta o tratamiento será diferente dependiendo de la clínica, ciudad, tipo de atención y las necesidades concretas del animal.

¿Por qué se ha producido esta subida?

En la mayoría de los casos, los servicios veterinarios se han situado por encima de la inflación. El encarecimiento destaca al compararlo con el IPC general. Es decir, en agosto la inflación anual se situó en el 4,3%, por lo que los servicios veterinarios crecieron 0,7 puntos más.

Esta tendencia al alza sitúa estos cuidados esenciales entre los gastos más pronunciados en la vida de una persona responsable de su mascota, ya que este dato se traduce como una muestra más del incremento del coste asociado al cuidado del animal. La evolución de los próximos meses será determinante y permitirá descifrar si el precio del veterinario seguirá estando focalizado en los altos precios de estos servicios y si se aplicará alguna solución que favorezca al pago de los mismos.