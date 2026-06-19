Matilde, hija de José Mourinho y diseñadora de joyas: «El verdadero lujo es apostar por la calidad»

Matilde Mourinho ha aprendido a sentirse en casa en cualquier lugar del mundo. Hija del legendario entrenador José Mourinho, la empresaria portuguesa creció entre mudanzas, colegios internacionales y distintas culturas. Antes de alcanzar la mayoría de edad, había pasado por 11 centros educativos y vivido en varios países, una experiencia que hoy considera fundamental para entender quién es.

Convertida en fundadora de Matilde Jewellery, su firma de joyería inspirada en la artesanía portuguesa, Matilde ha sabido construir una identidad propia dentro del universo de la moda y el lujo. Una trayectoria que recientemente la ha llevado a convertirse en anfitriona de la presentación de la firma española Paris/64 en Londres.

El encuentro tuvo lugar en The Ivy London, uno de los espacios más emblemáticos de la capital británica, y reunió a algunas de las figuras más destacadas de la sociedad internacional. Entre las asistentes estuvieron la aristócrata Amelia Windsor, prima de los príncipes Guillermo y Harry; Sveva Clavarino, hija de la aristócrata española Anna Maria Clavarino; la diseñadora Tara Zadeh, las influencers Izzy Utterson y Liv Blackwell, además de la estilista de celebridades Siân Gabari.

«El verdadero lujo no consiste en perseguir tendencias, sino en apostar por la calidad, la durabilidad y el diseño atemporal»

Matilde reconoce que la conexión con la marca fue inmediata. «Lo primero que me llamó la atención fue la calidad. Cada producto estaba increíblemente bien elaborado, tanto en el diseño como en los materiales», explica. Su historia con la firma comenzó con el bolso Mini Lumière Palma, una pieza que asegura haber utilizado durante años y que continúa siendo una de sus favoritas.

No es casualidad que se identifique con los valores de la casa española. La diseñadora comparte una visión del consumo basada en la durabilidad y la inversión en piezas que sobrevivan al paso del tiempo. «Cuando compras algo, debería estar hecho para durar y acompañarte durante años. Esa idea de longevidad y atemporalidad es algo que compartimos», afirma.

Su concepto del lujo encaja plenamente con esta filosofía. Lejos de asociarlo a la ostentación, lo vincula con la permanencia. «El lujo es algo que dura. Una pieza creada para ser utilizada y querida durante muchos años, incluso para pasar de una generación a otra». Por eso insiste en que «el verdadero lujo no consiste en perseguir tendencias, sino en apostar por la calidad, la durabilidad y el diseño atemporal».

Como creadora de joyas, Matilde concede una enorme importancia al componente emocional de cada pieza. Su primer diseño fue el collar Azulejo, perteneciente a la colección Heritage de Matilde Jewellery, inspirado en los tradicionales azulejos portugueses. «Reflejaba una conexión muy profunda con mis raíces», recuerda.

Precisamente esa dimensión sentimental es, en su opinión, la que convierte una joya en algo especial. «Puede ser una pieza sencilla, pero si está vinculada a un recuerdo, a una persona o a un momento importante de tu vida, deja de ser un accesorio para convertirse en algo mucho más valioso».

«Cuando viví en Madrid hice amigos muy especiales, todavía hoy seguimos recordando aquellos años de colegio»

España ocupa también un lugar especial en su historia personal. «Viví en Madrid entre los 13 y los 16 años y fue una etapa muy especial. Hice amistades que todavía mantengo hoy. De hecho, una de mis mejores amigas la conocí allí y más tarde también se trasladó a Londres». En aquella época vivió en una casa en La Finca.

Su conexión con la cultura española va más allá de los recuerdos. Admira especialmente la manera en que las españolas entienden la moda. «Existe una gran confianza y mucha personalidad. Las mujeres españolas no tienen miedo de divertirse con la moda y expresar quiénes son a través de ella», explica.

Si hay una enseñanza que sigue guiando su carrera, esa procede directamente de sus padres. «Tanto mi padre como mi madre me enseñaron la importancia del trabajo duro, de confiar en mí misma y de no permitir que las opiniones ajenas me aparten de mis objetivos».

Reconoce que haber vivido en diferentes países ha influido enormemente en la persona que es hoy. «Estudié en once colegios antes de los 18 años, lo que me enseñó a adaptarme rápidamente y a sentirme cómoda en entornos nuevos. También me permitió conocer culturas diferentes y hacer amistades por todo el mundo». Una filosofía que ha acompañado a Matilde Mourinho durante una vida marcada por el cambio constante y que hoy continúa impulsando una trayectoria propia dentro del mundo de la moda, la joyería y el lujo contemporáneo.